Ein Gittelder Fußballer auf dem Weg nach oben

Gino Dörnte aus Gittelde gehört seit dieser Spielzeit dem Kader des FSV Wacker 90 Nordhausen in der Regionalliga Nordost an. Auch im DFB-Pokalspiel gegen den FC Erzgebirge Aue war Dörnte im Aufgebot der Harzer, kam allerdings nicht zum Einsatz. Für ihn ist es trotzdem der Lohn der harten Arbeit, in...