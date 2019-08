BG Göttingen testet Ende August in der S-Arena

Vor zwei Wochen ist die BG Göttingen in die Vorbereitung auf die Basketball Bundesliga-Saison 2019/20 gestartet. Die ersten beiden nicht-öffentlichen Testspiele hat das Team von BG-Headcoach Johan Roijakkers absolviert – am kommenden Wochenende steht eine Reise nach Belgien mit Spielen gegen Crelan Okapi Aalstar und die Telenet Giants Antwerpen auf dem Programm.

Ende August haben die Veilchen-Fans dann erstmals die Gelegenheit, das neue Team in der heimischen Sparkassen-Arena in Aktion zu sehen. Tickets für die beiden Vorbereitungsspiele gegen Hubo Limburg United am Samstag, 31. August, (15 Uhr) und die Leuven Bears am Sonntag, 1. September, (18 Uhr) gibt es ab sofort im Vorverkauf.

BG-Fans, die eine Dauerkarte für die Saison 2019/20 besitzen, erhalten kostenlosen Zutritt zu den beiden Vorbereitungsspielen. „Wir gewähren unseren Dauerkarten-Besitzern freien Eintritt als kleine Entschädigung dafür, dass es in dieser Saison nur 16 Liga-Heimspiele geben wird“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen.

Karten für die Testspiele gibt es direkt in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz Göttingen und im Internet unter www.bggoettingen.de.