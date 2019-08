Eintracht Northeim wird vom MTV Wolfenbüttel böse gerupft

Der FC Eintracht Northeim kommt in der Fußball-Oberliga nicht richtig in Schwung. Beim MTV Wolfenbüttel kassierte der Vizemeister der vergangenen Saison am dritten Spieltag bereits die zweite Niederlage. Mit 0:4 (0:4) fiel die Pleite zudem deftig aus. Die Partie in der Lessingstadt war im Prinzip...