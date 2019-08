US-Guard Lenzelle Smith gibt BG Göttingen einen Korb

Göttingen. Die Veilchen hatten Smith als letzten Neuzugang angekündigt, der aber bat um Vertragsauflösung, um dann in Griechenland zu unterschreiben.

Die BG Göttingen ist wieder auf Spielersuche. Der Vertrag mit Lenzelle Smith wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Die Veilchen hatten den US-Guard Ende vergangener Woche als letzten Neuzugang angekündigt, nach Göttingen gereist ist Smith dann allerdings nicht.

„Lenzelle hat entschieden, sich einem anderen Klub anzuschließen und uns um Auflösung des Vertrags gebeten. Wir können keinen Spieler zwingen, für uns aufzulaufen, weshalb wir der Bitte nachgekommen sind“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers. Der Trainer sondiert nun wieder intensiv den Spielermarkt, um schnell einen Ersatz für Smith zu finden.

Dem Vernehmen nach soll die Absage per WhatsApp bei den Göttinger Verantwortlichen gelandet sein. Mittlerweile hat der griechische Erstliga-Aufsteiger Iraklis BC die Verpflichtung des US-Amerikaners bekannt gegeben. Bei dem Team aus Thessaloniki dürfte Smith deutlich mehr verdienen als in Göttingen. Zudem spielt er unter dem Trainer seines ehemaligen Clubs GS Kymis, der an der Verpflichtung entscheidend mitgewirkt haben soll.