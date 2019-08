Eintracht Northeim spielt Freitagabend bei TB Uphusen

Uphusen. Die Elf von Simon Schneegans will nach der unglücklichen Heimniederlage zum Start nun in die Erfolgsspur zurückkehren.

Robert Koch

Für die Oberliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim steht schon am Freitagabend das zweite Punktspiel der Saison an. Die Elf von Trainer Simon Schneegans ist bei TB Uphusen gefordert, Anstoß ist um 19 Uhr.

Im Gegensatz zu den Northeimern sind die Hausherren, an der südwestlichen Grenze Bremens beheimatet, mit einem Sieg in die Saison gestartet. Bei Aufsteiger Kickers Emden siegte TB mit 2:1. Die Eintracht hingegen unterlag Arminia Hannover mit 2:3, nachdem man nach elf Minuten bereits 0:2 hinten lag. Besonders der in der Nachspielzeit verschossene Elfmeter tat den Northeimern weh.