BG Göttingen starten mit Derby gegen Löwen Braunschweig

Die Basketball-Bundesliga hat den vorläufigen Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Demnach startet die BG Göttingen am Mittwoch, 25. September, mit einem Derby in die Spielzeit. Zu Gast in der S-Arena sind ab 20.30 Uhr die Basketball Löwen Braunschweig.

Das erste Auswärtsspiel steht am zweiten Spieltag an. Am Samstag, 5. Oktober, sind die Veilchen ab 18 Uhr zu Gast bei s.Oliver Würzburg. Am dritten Spieltag sind die Südniedersachsen wieder vor heimischer Kulisse gefordert. Am Sonntag, 13. Oktober, stellt sich ab 15 Uhr mit Rasta Vechta das Überraschungsteam der vergangenen Saison vor. Das Niedersachsenduell wird zudem von Sport1 live übertragen.

Uhrzeiten bis Spieltag 15 stehen

Festgelegt wurden von der BBL bislang die Uhrzeiten für die ersten 15 Spieltage, so dass bis in das neue Jahr Planungssicherheit herrscht. Die Hinrunde endet am 26. Januar 2020, die Rückrunde am 2. Mai 2020 – bereits am 7. Mai beginnen die Playoffs. Ein mögliches fünftes Finalspiel ist für den 12. Juni 2020 terminiert.

Am 28. und 29. September steht das Achtelfinale des Pokal-Wettbewerbs an. Hier spielt die BG Göttingen bei den Frankfurt Skyliners. Die aufgrund der kurzfristigen Absage des Nationalmannschafts-Fensters im November freigewordenen Termine konnten mit einigen Spielen des 10. Spieltags aufgefüllt werden, für die Partie der BG gegen Frankfurt steht noch kein Termin fest.

Feststehende Termine der BG

25. September, 20.30 Uhr: BG Göttingen - Basketball Löwen Braunschweig

5. Oktober, 18 Uhr: s.Oliver Würzburg - BG Göttingen

13. Oktober, 15 Uhr: BG Göttingen - Rasta Vechta

19. Oktober, 20.30 Uhr: Hakro Merlins Crailsheim - BG Göttingen

26. Oktober, 18 Uhr: BG Göttingen - MHP Riesen Ludwigsburg

3. November, 15 Uhr: Brose Bamberg - BG Göttingen

10. November, 15 Uhr: BG Göttingen - EWE Baskets Oldenburg

16. November, 20.30 Uhr: Hamburg Towers - BG Göttingen

23. November, 18 Uhr: BG Göttingen - Gießen 46ers

8. Dezember, 15 Uhr: Bayern München - BG Göttingen

21. Dezember, 20.30 Uhr: BG Göttingen - Telekom Baskets Bonn

26. Dezember, 18 Uhr: Medi Bayreuth - BG Göttingen

5. Januar, 15 Uhr: BG Göttingen - Alba Berlin