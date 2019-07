Eintracht Northeim muss im NFV-Pokal die Segel streichen

Northeim. Der Oberligist unterliegt im Achtelfinale dem Ligakontrahenten VfV Borussia Hildesheim vor heimischer Kulisse am Rhumekanal mit 0:4 (0:2).

Nach einer bitteren 0:4 (0:2)-Heimpleite gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim muss der Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim frühzeitig den Traum von der Teilnahme am DFB-Pokal begraben. Nachdem die Northeimer in der vergangenen Spielzeit noch das Halbfinale des NFV-Pokals (Amateurzweig) erreicht hatten, war nun schon im Achtelfinale Schluss.

Die Gäste aus der Domstadt setzten im Gustav-Wegner-Stadion mit einem Lattentreffer ein frühes Ausrufezeichen (2.) und waren auch in der Folge das bessere Team. Adem Avci sorgte nach einem Northeimer Fehlpass am eigenen Strafraum für die Führung (21.), in der 38. Minute erhöhte Yannik Schulze mit einem satten Schuss aus gut 30 Metern.

Nach der Pause waren die Hausherren um den Anschluss bemüht, doch Hildesheim blieb Herr der Lage. Spätestens mit dem 0:3 von Maik Erdmann war die Entscheidung gefallen (71.), zumal Northeims Thorben Rudolph kurz darauf die Ampelkarte sah (74.). Mit einem direkten Freistoß erhöhte Schulze sogar noch auf 0:4 (76.).