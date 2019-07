Wacker Nordhausen startet gegen BSG Chemie Leipzig

Nordhausen. In der Fußball-Regionalliga Nordost steht am Wochenende der erste Spieltag an. Nordhausen hat einen Aufsteiger zu Gast.

Mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger BSG Chemie Leipzig startet der FSV Wacker 90 Nordhausen am Samstag in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost. Spielbeginn im Albert-Kuntz-Sportpark ist um 13.30 Uhr.

Gegen die Westsachsen zählt für die Elf von Trainer Heiko Scholz zum Auftakt nur ein Dreier, schließlich sind die Ziele des FSV durchaus ambitioniert. Punktverluste gegen die vermeintlich schwächeren Teams sind da nicht einkalkuliert. Nach den Plätzen zwei und drei in den vergangenen beiden Spielzeiten hofft man bei Wacker nun auf den großen Wurf – den Aufstieg in die 3. Liga. Einfach wird es gegen den Traditionsclub aus Leipzig allerdings nicht, zumal die Chemiker wohl von rund 1.000 Fans begleitet werden. Für Wacker-Coach Scholz wird das Duell mit den Leipzigern eine besondere Partie, schließlich startete er einst bei den Grün-Weißen, beziehungsweise dem Vorgängerverein, seine Karriere im Seniorenbereich.

Stauffer fest verpflichtet

Kurz vor dem Saisonstart konnten die Nordhäuser noch einige Personalien festzurren. So hat Lucas Stauffer einen Einjahresvertrag unterschrieben. Der 24-jährige US-Amerikaner kommt von den New York Red Bulls II und wird den Abwehrverbund verstärken.️ Stauffer lief für Wacker bereits in einigen Testspielen auf und konnte dabei überzeugen.

Jeweils für ein Jahr ihre Verträge verlängert haben Vladimir Kovac und Dino Medjedovic. Während der 28-jährige Kovac weiterhin auf der rechten Abwehrseite in der Regionalliga im Einsatz sein soll, erhält Medjedovic ein neue Betätigungsfeld. Er wird in dieser anstehenden Saison für die Wacker-Reserve in der Oberliga auflaufen.