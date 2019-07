Eintracht Northeim empfängt im Pokal VfV Borussia Hildesheim

Der Oberligist FC Eintracht Northeim (rot, hier im Testspiel gegen Paderborn) peilt das Viertelfinale an.

Northeim. Für das Team von Trainer Simon Schneegans geht es am Sonntag im Duell mit den Domstädtern um das Ticket für das Pokal-Viertelfinale.

Bereits das zweite Pflichtspiel der jungen Saison steht am Sonntag ab 15 Uhr für den FC Eintracht Northeim an. Im Achtelfinale des NFV-Pokals (Amateur-Zweig) empfängt das Team von Coach Simon Schneegans den Oberliga-Kontrahenten VfV Borussia 06 Hildesheim im Gustav-Wegner-Stadion. Während die Gäste in der ersten Runde ein Freilos hatten, setzten sich die Northeimer mit 4:2 (2:2) bei Schwalbe Tündern durch und sammelten bereits Wettkampfpraxis.

Zudem konnte die Eintracht einen weiteren Neuzugang vorstellen. Der 18-jährige Offensivspieler Maurice Franke hat sich für einen Wechsel an den Rhumekanal entschieden. Bislang war der Seesener für die U19-Mannschaft von Eintracht Braunschweig aktiv. In den vergangenen Wochen trainierte Franke bereits bei der Eintracht mit und kam auch beim Testspiel gegen den Bundesligisten SC Paderborn zum Einsatz. Die Spielerlaubnis ist beantragt, eventuell kann Franke bereits am Sonntag mitwirken.