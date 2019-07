Derek Willis wechselt von den Veilchen zu Eurocup-Team Ulm

Göttingen. Der 24-jährige Forward überzeugte in der vergangenen BBL-Saison im Dress der BG Göttingen bei seiner Rookie-Saison in Europa.

Vor gut zwei Wochen hatte die BG Göttingen bereits mitgeteilt, dass Derek Willis in der kommenden Saison nicht mehr für die Südniedersachsen in der Basketball-Bundesliga auflaufen wird. Jetzt ist klar, wohin der 24-jährige US-Amerikaner wechselt. Der Forward bleibt in der BBL und schließt sich dem Eurocup-Team Ratiopharm Ulm an, wo er einen Zweijahres-Vertrag unterzeichnete.

„Derek ist ein variabel einsetzbarer Big Man, der uns mit seiner Größe defensive Stabilität und Präsenz im Rebounding geben wird“, sagt Jaka Lakovic, Trainer der Ulmer. Für Göttingen lieferte Willis in der vergangenen Saison, seiner ersten Spielzeit in Europa, starke 12 Punkte und 5 Rebounds im Schnitt ab und versenkte 42,5 Prozent seiner Dreipunkt-Versuche. In der NBA Summer League lief Willis zuletzt für die Phoenix Suns auf.