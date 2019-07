Regelanpassungen: Das ist neu für Schiedsrichter und Spieler

Lehrwart Mario Birnstiel (Mitte), zusammen mit seinen Schiedsrichter-Kollegen Patrick Gattermann (l.) und Georges Mikhail, hier beim Energie-Cup Harz in Lasfelde.

Beim Fußball gibt es insgesamt 17 Regeln – bei zwölf von ihnen gibt es seit dem 1. Juli eine Regeländerung oder eine Ergänzung. Wir haben die wichtigsten Änderungen nebst Erläuterungen von Lehrwart Mario Birnstiel (NFV-Kreis Göttingen-Osterode) zusammengestellt.

Regel 3: Vorbehaltlich anderer Anweisungen des Schiedsrichters muss ein Spieler, der ausgewechselt wird, das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen.

Regel 4: Unterhemden dürfen mehrfarbig/gemustert sein, sofern sie in exakt demselben Muster/denselben Farben wie die Trikotärmel gehalten sind.

Regel 5: Der Schiedsrichter darf eine Entscheidung zur Spielfortsetzung nicht mehr ändern, wenn das Spiel wieder aufgenommen wurde. Unter bestimmten Umständen darf er ein vorangegangenes Vergehen jedoch nachträglich mit einer Gelben oder Roten Karte ahnden. Birnstiel: „Das bezieht sich auf den Videobeweis und ist für unsere Klassen daher nicht so relevant.“

Verlässt der Schiedsrichter nach Ende einer Halbzeit das Spielfeld, um eine Videoüberprüfung vorzunehmen oder die Spieler auf das Spielfeld zurück zu beordern, darf er eine Entscheidung noch ändern.

Teamoffizielle können bei unsportlichem Betragen die Gelbe oder Rote Karte erhalten. Kann der Täter nicht eruiert/identifiziert werden, erhält der höchstrangige Trainer in der Technischen Zone die Gelbe oder Rote Karte. Birnstiel: „Selbst wenn der Schiedsrichter Unsportlichkeiten nicht mehr zuordnen kann, kann gegen den Trainer eine Gelbe, Gelb-Rote oder Rote Karte gezeigt werden. Zudem wird ein Sonderbericht, wie sonst auch, verfasst.“

Bei einem Strafstoß darf der verletzte Strafstoßschütze des Teams auf dem Spielfeld untersucht und/oder behandelt werden, damit er anschließend den Strafstoß ausführen kann. Birnstiel: „Nur wenn der verletzte Spieler auch tatsächlich der Schütze ist.“

Regel 7: Präzisierung des Unterschieds zwischen „Kühlpause“ (max. drei Minuten) und „Trinkpause“ (maximal eine Minute). Birnstiel: „Eine Trinkpause kann ein Schiedsrichter je nach Wetterlage individuell bestimmen. Eine Kühlpause kann nur vom Verband vorgegeben werden.“

Regel 8: Das Team, das den Münzwurf gewinnt, darf wählen, ob es den Anstoß ausführt oder sich eine Spielhälfte aussucht. Birnstiel: „Das ist keine einschneidende Änderung – das gab es schon vor zehn Jahren.“

Ein Schiedsrichterball erfolgt mit dem Torhüter (bei Spielunterbrechung im Strafraum) oder mit einem Spieler des Teams, das den Ball zuletzt berührt hat, an der Stelle, an der der Ball zuletzt berührt wurde. Alle anderen Spieler (beider Teams) müssen einen Abstand von mindestens vier Metern einhalten. Birnstiel: „Es darf nur noch ein Spieler beim Schiedsrichter-Ball stehen. Im Strafraum ist das künftig nur noch der Torwart, der den Ball direkt in die Hand nehmen kann.“

Regel 9: Wenn der Ball den Schiedsrichter (oder einen anderen Spieloffiziellen) berührt und danach ins Tor geht, der Ballbesitz wechselt oder ein Angriff lanciert/gestartet wird, gibt es einen Schiedsrichterball. Birnstiel: „Diese Änderung könnte grundsätzlich zu Diskussionen führen – die Mannschaften müssen einfach damit rechnen, dass man später pfeift, weil die Wirkung erst abgewartet werden muss.“

Regel 10: Der Torhüter kann kein Tor erzielen, indem er den Ball ins gegnerische Tor wirft.

Regel 12: Die Handspiel-Regel wurde im Sinne der Klarheit/Einheitlichkeit überarbeitet und enthält nun klare Richtlinien, wann ein unabsichtliches Handspiel zu ahnden ist und wann nicht. Birnstiel: „Egal wie, kann mit der Hand kein Tor mehr erzielt werden, auch nicht, wenn man angeschossen wird.“

Ein Handspiel-Vergehen eines Torhüters im eigenen Strafraum wird nicht mit einer Gelben oder Roten Karte geahndet. Wenn der Torhüter den Ball nach einem Einwurf oder einem absichtlichen Zuspiel eines Mitspielers bei einem Klärungsversuch eindeutig mit dem Fuß gespielt oder zu spielen versucht hat, darf er den Ball in die Hand nehmen.

Der Schiedsrichter kann eine Gelbe oder Rote Karte auch bei der nächsten Spielunterbrechung zeigen, wenn das Team, das das Vergehen nicht begangen hat, den fälligen Freistoß schnell ausführt und so zu einer Torchance kommt. Birnstiel: „Hier wird eine schnelle Spielfortsetzung ermöglicht.“

Eine Verwarnung wegen übertriebenen Torjubels bleibt gültig, auch wenn das Tor aberkannt wird.

Alle verbalen Vergehen werden mit einem indirekten Freistoß geahndet.

Das Wegtreten eines Gegenstands ist gleich zu ahnden wie das Werfen eines Gegenstands.

Regel 13: Nach der Ausführung eines indirekten Freistoßes muss der Schiedsrichter das entsprechende Zeichen nur so lange anzeigen, bis klar ist, dass der Ball mit Sicherheit nicht direkt ins Tor geht (zum Beispiel bei den meisten indirekten Freistößen für Abseitsvergehen).

Bei einem Freistoß im eigenen Strafraum für das verteidigende Team ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. Er muss den Strafraum nicht verlassen. Birnstiel: „Der Angreifer muss, wie bei einem Abstoß, weiterhin außerhalb des Strafraums stehen und darf erst nach dem gespielten Ball in diesen reinlaufen.“

Bei einer Abwehrmauer mit mindestens drei Spielern müssen alle Spieler des angreifenden Teams einen Abstand von mindestens einem Meter zur Mauer einhalten. Nichteinhalten des Abstands wird mit einem indirekten Freistoß geahndet. Birnstiel: „Es kann künftig kein gegnerischer Spieler mehr in der Mauer stehen.“

Regel 14: Bei der Ausführung eines Strafstoßes dürfen sich die Torpfosten, die Querlatte und das Tornetz nicht bewegen und der Torhüter darf sie nicht berühren.

Bei der Ausführung eines Strafstoßes muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil seines Fußes auf oder über der Linie befinden und er darf nicht hinter der Linie stehen. Birnstiel: „Hier wurde modifiziert, dass zumindest ein Teil des Fußes auf der Linie sein muss. Beim Vergehen und keinem Torerfolg für den Schützen, wird der Strafstoß wiederholt und der Keeper erhält eine Verwarnung.“

Ereignet sich ein Vergehen nach dem Zeichen des Schiedsrichters zur Ausführung eines Strafstoßes und der Strafstoß wurde noch nicht ausgeführt, wird das Vergehen mit einer Gelben oder Roten Karte geahndet, ehe der Strafstoß ausgeführt wird. Birnstiel: „Hier wird nicht mehr die Wirkung abgewartet.“

Regel 15: Die Gegner müssen einen Abstand von mindestens zwei Metern zur Stelle auf der Seitenlinie einhalten, an der der Einwurf auszuführen ist, selbst wenn der einwerfende Spieler hinter der Linie steht.

Regel 16: Bei Abstößen ist der Ball im Spiel, sobald er mit dem Fuß gespielt wurde und sich eindeutig bewegt. Er muss den Strafraum nicht verlassen.