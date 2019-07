Sonntag wird in Bad Harzburg das beste See-Pferdchen gesucht

Bad Harzburg. Bei der 140. Bad Harzberger Galopprennwoche wird am zweiten Renntag am Sonntag die Hindernis-Tradition aufrecht bewahrt.

Am Samstag beginnt mit einem vollen Programm die 140. Harzburger Galopprennwoche. Auch am Sonntag dürfen sich die Besucher auf einen abwechslungsreichen Renntag freuen – mit dem Seejagdrennen als spektakulärem Höhepunkt. Der erste Start am Sonntag ist für 14 Uhr vorgesehen, der letzte Start soll um 18.15 Uhr erfolgen.

Am zweiten Renntag steht traditionell das Seejagdrennen im Blickpunkt, bei dem die Pferde einen vor den Tribünen gelegenen See durchqueren müssen. Mit neun Teilnehmern ist das Rennen ausgezeichnet besetzt, mit dem aus Mecklenburg-Vorpommern anreisenden Wutzelmann unter Lukas Sloup und dem Saarländer Jupiter mit der ehemaligen Deutschen Meisterin Sonja Daroszewski im Sattel treten zwei Pferde an, die ein solches Rennen schon gewonnen haben. Im Feld sind zudem drei Teilnehmer aus Polen.

Auf der Flachen ist der Preis des Bad Harzburger Mineralbrunnens die wichtigste Konkurrenz. Hier wurden sieben Pferde gemeldet. Bauyrzhan Murzabayev, 24 Jahre alter Kasache, zusammen mit Maxim Pecheur derzeit die Nummer eins in der Statistik der in Deutschland tätigen Jockeys, reitet The Tiger. In fünf Rennen ist Murzabayev am Sonntag in Harzburg engagiert, Pecheur reitet zeitgleich in Düsseldorf.

Wie an jedem Renntag soll auch am Sonntag die Viererwette angeboten werden. In einem zuvor ausgewählten Rennen, in dem mindestens zwölf Pferde laufen, müssen dabei die ersten vier Pferde in richtiger Reihenfolge angekreuzt werden, der Mindesteinsatz beträgt 50 Cent. Die Mindestausschüttung wird 10.000 Euro pro Viererwette betragen. „Wir freuen uns, immer wieder zu sehen, wie gerade Amateure mit dem Wettschein in der Hand mitfiebern und ihr Pferd anfeuern“, sagt Rennvereinspräsident Stephan Ahrens.

Aktuelle Informationen unter www.harzburger-rennverein.de.