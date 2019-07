MT Melsungen gewinnt in Seesen 43:31 gegen Northeim

Zu einer rundum gelungenen Sache wurde das Gastspiel des Handball-Bundesligisten MT Melsungen am Samstag in Seesen. Die Nordhessen besiegten in einem Testspiel die Drittliga-Herren des Northeimer HC mit 43:31 (26:15), 800 Zuschauer in der ausverkauften Seesener Sporthalle hatten ihre Freude an den...