Jungschütze Yannis Riefling holt in Hannover Bronze

Der Hattorfer Jungschütze Yannis Riefling fuhr erstmals auf den Bundesstützpunkt Sportschießen nach Hannover. Dort nahm er an der Landesmeisterschaft im Sportschießen teil.

Mit Serien von 88 und 89, gesamt also 177 von 200 Ringen, sollten sich seine guten Trainingsleistungen in diesem großen Wettkampf bestätigen. Er holte sich in der Klasse Schüler Luftgewehr Freihand einen hervorragenden dritten Platz und damit die Bronzemedaille. Daniel Schüßler belegte bei der Landesmeisterschaft in der Disziplin Luftgewehr Junioren den neunten Platz.