Das Gedenkturnier wird zum 30. und letzten Mal ausgespielt

Ilsenburg. Ab dem 9. August wird in Ilsenburg drei Tage lang das Klaus-Miesner-Gedenkturnier ausgetragen. Sechs internationale Handball-Teams sind dabei.

Zum 30. Mal wird am 9. August das Internationale Klaus-Miesner-Gedenkturnier in der Harzlandhalle in Ilsenburg angepfiffen. Seit drei Jahrzehnten geben sich hier alljährlich die Handballrecken namhafter Spitzenvereine ein Stelldichein und machen sich im sportlichen Wettkampf um den Harz Energie-Cup fit für die kommende Saison.

„Aber jetzt ist Schluss“, bekennt Michael Löwe wehmütig. „Unser kleiner Verein kann die massiv gestiegenen Kosten und den Organisationsaufwand nicht mehr stemmen“, erklärt der Vorsitzende des ausrichtenden HV Ilsenburg, der mit der Vereinsfamilie die dreitätige Großveranstaltung stets perfekt gemeistert hat.

Besucherrekord wird angepeilt

„Das Aus für das Traditionsturnier ist sehr bedauerlich. Wir hätten gerne weiter gemacht“, sagt Geschäftsführer Dirk Schaper von der Harz Energie Netzgesellschaft, die das Traditionsturnier bereits im achten Jahr unterstützt. Umso mehr gelte es jetzt, dem letzten Event mit einem Besucherrekord Anerkennung zu zollen.

Das dürfte bei dem erneut hoch attraktiven Teilnehmerfeld nicht schwerfallen: Neben Lokalmatador SC Magdeburg, der sich im Finale um den Deutschen Handballpokal nur den Kielern geschlagen geben musste, sind drei Champions League-Teilnehmer am Start: Elverum Handball (Norwegen), Kadetten Schaffhausen (Schweiz) und RK Celje (Slowenien). Malmö HK (Schweden) komplettiert das internationale Teilnehmerfeld und als weiterer Bundesligist ist der TBV Lemgo Lippe vertreten. Er reist mit der Maßgabe an, den Harz Energie-Cup zu verteidigen. Der Ticketverkauf für das Jubiläumsturnier läuft mittlerweile auf Hochtouren.

Eintrittskarten sind beim Handballverein Ilsenburg, im Büro der Harzlandhalle und in der Tourist-Information unter 039452/19433 erhältlich sowie im Internet unter www.hv-ilsenburg.de.