Die SG Bergdörfer (in weiß, hier gegen Tuspo Petershütte) darf in die Landesliga nicht aufsteigen.

SG Bergdörfer darf nicht in die Landesliga aufsteigen

Die SG Bergdörfer wird trotz der errungenen Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Staffel 4 nicht in die Landesliga aufsteigen – mit diesem Urteil bestätigte das NFV-Verbandssportgericht nun die Entscheidung des Bezirkssportgerichts und wies den Einspruch der SG ab. Hintergrund ist, dass die Bergdörfer aufgrund zu wenig gemeldeter Jugendspieler nicht die Voraussetzungen der Spielordnung für einen Start in der Landesliga erfüllen.

Von dem ursprünglichen Urteil des Bezirkssportgerichts hatte Tuspo Petershütte profitiert, die Seestädter waren als Vizemeister der erste Nachrücker in Sachen Aufstieg und nutzten diese Chance. Wäre die Berufung der Bergdörfer erfolgreich gewesen, hätte dies auf Petershütte allerdings keine Auswirkungen mehr gehabt. Staffelleiter Thorsten Tunkel hatte für diesen Fall angekündigt, mit Überhang spielen zu lassen.