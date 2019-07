Jennifer Crowder von der BG 74 Göttingen ist im Dauereinsatz

Kaum eine Basketballerin in Deutschland ist aktuell so gefordert wie Jennifer Crowder, Spielmacherin bei den Flippo Baskets BG 74 Göttingen. Die Neu-Nationalspielerin ist mit den Uni-Mannschaften, dem 3x3-U23-Nationalteam und der Nationalmannschaft der Damen gleich mehrfach im Einsatz.

Größte Herausforderung war die erstmalige Einladung zur A-Nationalmannschaft im Juni. Die 23-Jährige war von der Atmosphäre beim Trainingslager „äußerst angetan“ und feierte bei den Testspielen gegen Montenegro ihr Debüt. Sehr positiv für sie war das Spezial-Training von Co-Trainerin Sidney Parsons für die Aufbauspielerinnen. Dabei scheint Crowder überzeugt zu haben, denn für den nächsten Lehrgang vom 13. bis 19. August hat Bundestrainer Patrick Unger sie erneut eingeladen.

Olympia im Visier

Doch bis in den August ist es noch lange hin. Aktuell tourt Crowder mit der U23-Auswahl des DBB im 3x3 durch Europa. Am vergangenen Wochenende absolvierte das Team ein Vorbereitungsturnier in Utrecht. Nun stehen zwei Wettkämpfe der FIBA-Nations League im 3x3 in Lignano (Italien) an. Dort geht es für Crowder und ihre Teamkolleginnen darum, sich einen der ersten drei Plätze zu sichern. Damit würde man auch der Olympiaqualifikation näher kommen, im kommenden Jahr ist 3x3-Basketball in Tokyo erstmals im Programm.

Nach dem Weltcup stehen zwei Europameisterschaften mit dem Team der Uni Göttingen auf dem Programm. Göttingen ist dabei die erste und einzige Hochschule Deutschlands, die sich gleichzeitig für die Titelkämpfe im 3x3 sowie im normalen Basketball qualifiziert hat. Vom 20. bis 27. Juli geht es für das große Uni-Team nach Polen, vom 30. Juli bis 3. August folgen die 3x3-Euro-Games in Portugal.

Danach heißt es für die Spielmacherin der Veilchen Ladies, die Akkus aufzuladen, auch wenn kaum Zeit für einen Urlaub bleibt. Schon Anfang August beginnen die BG-Damen unter ihrem neuen Coach Goran Lojo mit der Saisonvorbereitung. Und da will die ehrgeizige Crowder unbedingt dabei sein.