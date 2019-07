Damen des TV Sösetal-Förste feiern wichtigen 4:2-Heimsieg

Vier Mannschaften des TV Sösetal-Förste waren an den vergangenen Wochenenden im Einsatz. Dabei gelangen einige wichtige Punktgewinne.

Die TVS-Damen traten vor heimischer Kulisse gegen den SV GW Waggum an. Lara Kladnik dominierte im Spitzeneinzel und gewann hochverdient. Jale Kniepen und Sonja Balbinot kämpften sich nach verlorenem ersten Satz zurück in ihre Partien. Während Balbinot unglücklich im Match-Tiebreak unterlag, konnte sich Kniepen mit 10:5 durchsetzen. Mit einem 2:2-Unentschieden ging es daher in die Doppel. Kladnik/Kniepen ließen ihren Gegnerinnen keine Chance. Balbinot/Katharina Uhlhorn hingegen verloren den ersten Satz. Dank einer starken Willensleistung drehten sie allerdings die Partie und gewannen hauchdünn im Match-Tiebreak. Somit konnten sich die Damen über einen 4:2-Heimsieg freuen.

Eine knappe 2:4-Niederlage mussten dagegen die Damen II beim Uslarer TC hinnehmen. Jana Burgdorf war es, die sich im Einzel in drei hart umkämpften Sätzen durchsetzen konnte. Auch im Doppel konnte sie an der Seite von Janine Schlenczek überzeugen und einen weiteren Sieg einfahren. Zu einem Punktgewinn reichte dies letztlich aber nicht.

Knappe Niederlage der Damen 30

Ähnliches galt auch für die Damen 30 beim Heimspiel gegen den VfB Wülfel Hannover. Annika Kniepen konnte sich im Einzel in drei Sätzen durchsetzen. Da es jedoch auch hier keine weiteren Siege im Einzel gab, ging es mit einem 1:3-Rückstand in die Doppel. Claudia Gross/Sonja Nischwitz profitierten von der Aufgabe ihrer Gegnerinnen und holten einen weiteren Punkt. Da sich Sonja Trute und Annette Fahlbusch allerdings im zweiten Doppel geschlagen geben mussten, hieß es letzten Endes 2:4 aus Sicht des TVS.

Die Herren 55 aus dem Sösetal traten zum Auswärtsspiel beim SV Emmerstedt an. Rolf Meetz und Gerd Beckert ließen ihren Gegnern keine Chance und gewannen dank sehr konstanter Leistungen. Michael Schramm unterlag zudem nur knapp im Match-Tiebreak des dritten Satzes. Mit einem 2:2 ging es in die entscheidenden Doppel. Während Reinhard Jorgowski/Rolf Meetz hier eine Niederlage hinnehmen mussten, konnten Schramm/Herbert Greger die wichtige Doppelpartie für sich entscheiden und sicherten so dem TVS-Team das wichtige 3:3-Unentschieden.