Der Zverev-Bezwinger hat Wurzeln in Südniedersachsen

Vesely... Tennisspieler in der Region werden hellhörig, wenn sie diesen Namen hören. Jiri Vesely hat am Montag beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon als Qualifikant aufhorchen lassen, als er die deutsche Nummer eins Alexander Zverev in vier Sätzen (4:6, 6:3, 6:2, 7:5) aus dem Turnier geworfen...