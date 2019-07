BG Göttingen verpflichtet den nächsten jungen Spieler

Göttingen Der Shooting Guard Marvin Omonigho Omuvwie wechselt vom ProA-Finalisten Nürnberg Falcons zu den Südniedersachsen in die Basketball-Bundesliga.

Die BG Göttingen hat den nächsten jungen deutschen Spieler verpflichtet. Marvin Omonigho Omuvwie wechselt vom ProA-Ligisten Nürnberg Falcons in die Leinestadt und erhält einen Zweijahresvertrag. „Marvin ist sehr athletisch und hat eine große Spannweite für seine Größe“, hebt BG-Headcoach Johan Roijakkers die Qualitäten des 1,95 m großen Shooting Guard hervor. „Wenn Marvin gesund bleibt, Geduld hat und hart arbeitet, hat er das Potenzial, ein guter Three-and-D-Player in der BBL zu werden.“

Ebenso wie der kürzlich verpflichtete Bennet Hundt und Ex-Veilchen Joanic Grüttner kommt Omuvwie aus dem Jugendprogramm des TuS Lichterfelde. Omuvwie und Hundt spielten dort auch gemeinsam in der JBBL und kennen sich entsprechend gut. Danach verbrachte Omuvwie einige Jahre in der Orange Academy, dem Farmteam von Ratiopharm Ulm. In der Saison 2016/2017 wurde er mit der Orange Academy Meister der ProB.

Zuletzt lief der in wenigen Tagen 22 Jahre alt werdende Youngster im Trikot der Nürnberg Falcons auf und erreichte mit seinem Team die Playoff-Finalrunde, in der die Franken nur knapp gegen die Hamburg Towers verloren. In der Spielzeit 2018/2019 kam der gebürtige Berliner auf 24 Einsätze und durchschnittlich zehn Minuten Spielzeit, dabei erzielte er 2,6 Punkte und 1,8 Rebounds.