Die Sieger werden mit einem dreifachen Gut Schuss gefeiert

Fast schon traditionell verabschiedete die Jugendwartin Janina Schmidt mit ihrer Stellvertreterin Jenny Heise und dem Vereinsschießsportleiter Ingo Schomburg die Schützenjugend des Schützenvereins Osterhagen in die wohlverdienten Sommerferien. Bevor es aber in die Sommerschießpause ging, hieß es für die Jungschützen am vergangenen Freitag noch einmal volle Konzentration in den Disziplinen Lichtpunktgewehr, Luftgewehr Auflage und Freihand zu zeigen.

Natürlich stand in Osterhagen nicht nur der sportliche Wettkampf auf dem Übungsprogramm. Nach den Strapazen im Schießstand gab es auf Wunsch der Jungschützen selbst gebackene Muffins und Waffeln zur Stärkung.

Schomberg zielt am besten

Den ersten Platz in der Disziplin Lichtpunkt erschoss sich Louis Schomburg (152 Ring) den ersten Platz, die weiteren Plätze auf dem Podium belegten Liev Aulebach (129) und Leo Schidzik (121), Vierter wurde Rais Abdulaziz (98).

In der Disziplin Auflage belegte Joshua Meyer (166 Ring) den ersten Platz, ihm folgten Erik Wrobel (156) Qusay (124) und Moars Abdulaziz (104) auf den weiteren Rängen. Bei den Freihand-Schützen errang Marvin Morich (155 Ring) den Sieg, gefolgt von Michelle Dreymann (131), Kilian Meyer (130), Lucas Höche (125) und Leon Kostka (106).

Den glücklichen Siegern wurde anschließend nach guter Schützenmanier mit einem dreifachen Gut Schuss gratuliert.