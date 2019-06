A-Junioren des Herzberger TC holen den Staffelsieg

Herzberg Jugend wird trotz 1:2-Niederlage in Bad Grund Erster. Auch die Herren peilen nach einem 3:3 in Seeburg die Meisterschaft an.

Durchaus zufriedenstellend verliefen die Punktspiele für die Nachwuchs- und Erwachsenemannschatten des Herzberger TC.

Die A-Junioren fuhren ohne Paul Böttcher zum letzten Punktspiel der Saison zum TC Bad Grund. Bereits vor dem Spiel standen sie als Staffelsieger fest. Fynn Wehmeyer fand im ersten Satz nicht zu seinem Spiel und verlor 2:6. Im zweiten Satz lag er bereits 0:5 hinten, konnte noch zum 5:5 aufholen, aber den Verlust des Satzes nicht verhindern. Clemens Hofemann gab sein Debüt als Einzelspieler und gewann Satz eins mühelos 6:0. Der zweite Satz wurde ausgeglichener gestaltet, aber Hofemann behielt die Oberhand und ging mit 7:5 als Sieger vom Platz. Das Doppel ging anschließend mit 2:6, 4:6 verloren, so dass die Herzberger mit 1:2 unterlagen. Insgesamt können die A-Junioren mit Fynn Wehmeyer, Paul Böttcher und Clemens Hofemann stolz auf die Saison zurückblicken und sich über den Staffelsieg freuen.

C-Junioren sind chancenlos

Chancenlos waren die C- Junioren beim TC Northeim. Hannes Chlistalla verlor sein Einzel 0:6, 1:6, Ben Schweser unterlag 0:6, 0:6. Auch im Doppel hatten die beiden nicht den Hauch einer Chance und verloren 0:6, 0:6. Insgesamt belegten die Herzberger Jungs den dritten Platz in der Tabelle.

Auch die gemischt spielende C-Jugend II konnte beim Tennisclub Gieboldehausen nicht viel ausrichten und verlor 0:3. Malek Darbas musste beide Sätze zu Null abgeben, auch Marisa Gries hatte beim 1:6, 0:6 das Nachsehen. Genauso deutlich verlief das Doppel (0:6, 0:6). Die Jüngsten in dieser Staffel hatten eine harte Saison gegen überwiegend ältere Gegner und landeten auf dem letzten Platz in der Tabelle, bestachen aber durch ihren Team- und Kampfgeist.

Einen sehr erfreulichen zweiten Platz erreichten die C-Juniorinnen. Im Heimspiel gegen den TC Gieboldehausen wurde ein deutlicher 3:0-Erfolg eingefahren. Emma Böttcher gewann ihr Einzel 6:0, 6:3, Laura Sophie Warnecke 6:1, 6:0. Im Doppel ließen die beiden nichts anbrennen und siegten 6:0, 6:1.

Herren peilen Aufstieg an

Die Herren des HTC reisten zu ihrem vorletzten Spiel nach Seeburg. Trotz personeller Engpässe fanden sich vier Spieler zusammen, um den ersten Tabellenplatz zu verteidigen. Fynn Wehmeyer haderte im ersten Einzel mit seinem 33 Jahre älteren Gegner und verlor nach vielen umkämpften Ballwechseln mit 4:6 3:6. Adrian Grüneklee an Position zwei musste gegen seinen jüngeren Gegner im ersten Satz bei einem 7:6 erst seine Form finden, ehe er im zweiten Satz mit 6:2 dominierte. Giuliano Chlistalla fand ebenfalls erst im zweiten Satz ins Spiel, jedoch konnte er das 0:6, 4:6 nicht mehr verhindern. Clemens Hofemann kam zum ersten Mal in dieser Saison zum Einsatz und fertigte seinen Gegner mit 6:0, 6:1 ab. Im Doppel siegten Wehmeyer/Grüneklee 6:4, 6:3, Chlistalla/Hofemann verloren 4:6, 5:7. So kehrten die Herren mit einem 3:3-Unentschieden zurück und belegen weiterhin den ersten Platz in der Tabelle. Am 30. Juni kommt es im Herzberger Kurpark zum Schlagabtausch mit dem Tabellenzweiten um den Aufstieg.

Die Herren 50 mussten zum Tabellenführer TSV Hammenstedt reisen. Zunächst starteten der an zwei gesetzte Hinrich Bangemann, der seinen Gegner fest im Griff hatte und 6:3, 7:5 gewann. Zeitgleich spielte an Position vier Axel Kubo. Er verlor den ersten Satz mit 5:7, konnte den zweiten Satz 6:3 gewinnen und unterlag im Match-Tiebreak knapp mit 8:10. Andreas Pralle konnte im Spitzeneinzel leider nichts gegen seinen fast ohne Fehler spielenden Gegner ausrichten (0:6, 1:6). Der an Position drei spielende Bernd Rosteck hatte einen starken Tag, er fegte seinen Gegner mit 6:1, 6:3 förmlich vom Platz.

Durch eine perfekte Doppelaufstellung der Herzberger konnten im ersten Doppel Pralle/Rosteck mit 6:1, 6:4 und im zweiten Doppel Bangemann/Biegalla mit 6:3, 6:2 gewinnen, so dass das Ziel, gegen den Tabellenführer zu gewinnen, mit 4:2 erreicht wurde.