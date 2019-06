Grundschule Bad Lauterberg gewinnt das Endspiel

Bei strahlendem Sonnenschein kämpften zwölf Grundschul-Fußballteams in zwei Vorrundengruppen um den Turniersieg. In insgesamt 36 Spielen fairen Spielen begeisterten die Kinder mit tollen Spielzügen und Traumtoren die Zuschauer. Am Ende konnte sich die GS Bad Lauterberg im Endspiel gegen die GS Lasfelde durchsetzen. „Verabschieden müssen wir uns dieses Jahr schweren Herzens von Ellen Selle, die dieses Turnier fast zehn Jahre großartig organisiert hat. Wir wünschen ihr für ihren Ruhestand an der Nordsee alles Gute“, berichtet Marcel Föste, Beauftragter für Schulfußball im NFV-Kreis. Ab 2020 wird die Grundschule Lasfelde die Organisation des Grundschulturniers übernehmen.

