Die Herren 65 des TC Bad Lauterberg siegen

Ellershausen Beim 6:0-Auswärtserfolg beim SV Groß Ellershausen/Hetjershausen wird endlich der Fluch in den Match-Tiebreaks durchbrochen.

Die Herren 65 des TC Bad Lauterberg mussten zum SV Groß Ellershausen/Hetjershausen im Westen Göttingens reisen. Trotz des schlechten Wetters konnten alle Spiele mit einer kleinen Unterbrechung zu Ende gespielt werden. Peter Lehnen an Eins gewann sein Matsch 6:3 und 6:4. Otto Matzenauer an Position zwei siegte ebenfalls 6:3 und 6:4. Wolfgang Lange an der dritten Position hatte wieder keine Mühe mit seinem Gegner und gewann souverän mit 6:0 und 6:0. Werner Koch machte mit einem 4:6, 6:2 und 10:4 im Match-Tiebreak bereits den Sieg perfekt und stellte auf 4:0 vor den Doppeln.

Lehnen/Jürgen Sablotny setzten sich hier 1:6, 6:4 und 10:4 im Match-Tiebreak durch. Im ersten Satz war Lehnen noch stehend K.o. vom vorherigen Einzel, wurde aber von Sablotny hervorragend aufgebaut. So konnte das Spiel noch gedreht werden. Matzenauer/Koch gewannen im zweiten Doppel souverän, sie siegten 6:2 und 6:1.

Der Endstand von 6:0 sieht letztlich deutlicher aus als es war, denn es waren viele hart umkämpfte Spiele dabei, die diesmal aber zu Gunsten der Kneippstädter ausgingen. So war auch der Fluch des Match-Tiebreaks nach zuvor acht verlorenen Spielen gebrochen.