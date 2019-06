Regionsfinale im Schultennis-Cup verläuft reibungslos

Osterode Die GS Sösetal sichert sich in der Schulwertung knapp vor der GS Gemeinde Bad Grund den Sieg. Zehn Grundschulen sind in Osterode am Start.

Die TNB-Region Südniedersachsen richtete ihr Regionsfinale im Schultennis-Cup erneut in der Lindenberghalle in Osterode aus. Hier stimmen einfach die Voraussetzungen: Die Halle ist groß genug, die Anlagen und andere Materialien sind vor Ort, und das Tilman-Riemenschneider-Gymnasium stellt Schülerinnen und Schüler, die die Schiedsrichterfunktion übernehmen. Somit sind die Grundlagen für einen tollen Turniertag gelegt.

Diesen erlebten die Teilnehmenden aus der Grundschule Bad Sachsa, GS am Rotenberg in Pöhlde, GS Gemeinde Bad Grund in Eisdorf, GS Sösetal aus Förste, GS Lasfelde, GS Am Jacobitor Osterode, St.-Elisabeth-Schule Duderstadt, GS Seeburg-Seulingen, GS Röddenberg Osterode und Wilhelm-Busch-Grundschule Ebergötzen. Die jungen Tennisspieler hatten in ihren jeweiligen Schulturnieren ermittelt, wer beim Regionsfinale dabei ist und für die Schule um Punkte in der Teamwertung kämpft.

Alle Schülerinnen und Schüler legten sich ordentlich ins Zeug, um in der Region die Jahrgangsbesten zu ermitteln. In der Schulwertung hatte am Ende, wie schon des Öfteren in den vergangenen Jahren, die GS Sösetal die Nase vorn. Das Team siegte knapp mit zwei Punkten Vorsprung vor der GS Gemeinde Bad Grund (Eisdorf).

Ergebnisse

Jahrgang 1

Mädchen: 1. Mika Lenia Ratzke (GS am Rotenberg), 2. Sarah Müller (GS Lasfelde), 3. Merit Dix (GS Sösetal)

Jungen: 1. Finn Ole Wedekind (GS Seeburg-Seulingen), 2. Mohammad Alshek Bakkour (GS Bad Sachsa), 3. Luan Tahiri (St.-Elisabeth-Schule Duderstadt)



Jahrgang 2

Mädchen: 1. Jelde Günzelmann (GS Gemeinde Bad Grund), 2. Emilia Schmidt (GS Sösetal), 3. Heba Hassan (GS am Jacobitor)

Jungen: 1. Leonardo Lopez de Vergara (GS Bad Sachsa), 2. Tim Reinhold (GS Seeburg-Seulingen), 3. Mohammed Gulin (GS Lasfelde)



Jahrgang 3

Mädchen: 1. Lisa Wucherpfennig (GS Seeburg-Seulingen), 2. Ida Kromberg (GS Sösetal), 3. Zoé Thierling (GS Bad Sachsa)

Jungen: 1. Jason Ettig (GS Sösetal), 2. Liam Gähler (GS Gemeinde Bad Grund), 3. Mats Engelhardt (GS Seeburg-Seulingen)



Jahrgang 4

Mädchen: 1. Elena Balbinot (GS Gemeinde Bad Grund), 2. Mia Valentina Blume (GS Röddenberg), 3. Emma Rusteberg (GS am Rotenberg)

Jungen: 1. Joshua Birkowski (GS Sösetal), 2. Tim Mücke (Wilhelm-Busch-GS Ebergötzen), 3. Moustafa Alshek Bakkour (GS Bad Sachsa)