LGO-Nachwuchs zeigt bei Sportfesten gute Leistungen

Jaron Kriebel (l.) und Jannik Just von der LG Osterode in Edemissen.

Osterode. Die Osteroder Leichtathleten treten bei Veranstaltungen in Edemissen, Dessau-Roslau und Uslar an und stellen mehrere Bestleistungen auf.

An den vergangenen Wochenenden waren mehrere Athleten der LG Osterode bei verschiedenen Sportfesten sehr erfolgreich. Am Pfingstwochenende konnten dabei in Edemissen Jaron Kriebel (Jahrgang 2008) und Jannik Just (Jahrgang 2010) bei sehr guten äußerlichen Bedingungen mit sommerlichen Temperaturen überzeugen.

Kriebel ging in der Altersklasse M11 zunächst über 50 m an den Start und konnte hier in 8,21 Sekunden den sechsten Platz belegen. Nach 32,0 m im Schlagball (zehnter Platz) stellte er noch mit sehr guten 4,09 m im Weitsprung eine persönliche Bestleistung auf und belegte den dritten Platz. Am Ende des Wettkampftages starte er über 800 m, wobei ihm der anstrengende Tag anzumerken war. 2:52,95 Minuten bedeuteten letztlich den achten Platz.

Über die 800 m ging auch Just in der höheren Altersklasse M10 an den Start. Er setzte sich von Beginn an im vorderen Feld fest und lief ein gleichmäßiges Rennen. Auf den letzten 200 m konnte er nochmals beschleunigen und holte sich mit sehr starken 2:43,10 Minuten und damit mit persönlicher Bestleitung souverän den ersten Platz.

Stark besetztes Meeting in Dessau

Eine Woche später galt es für die älteren Nachwuchsläufer, ihre Form bei einem sehr stark besetzten Meeting in Dessau-Roßlau zu testen. Für Lena Morig (Jahrgang 2004) lief es über 800 m nicht ganz optimal. Nach einem verschlafenen Start fand sie sich am Ende des Feldes wieder. Mit 2:37,88 Minuten blieb sie hinter ihrem Leistungsvermögen zurück und belegte Platz vier in der W15.

Besser lief es für Jonas Just (Jahrgang 2001) in einem stark besetzten 800 m-Rennen. Auch er musste sich zunächst im mittleren Feld einordnen, konnte sich aber aufgrund einer Tempoverschärfung nach vorne arbeiten. Auch wenn dies viel Kraft kostete, lief er weiter ein starkes Rennen und machte im Endspurt weitere Plätze gut. In 1:55,68 Minuten blieb er lediglich fünf Hundertstel über seiner Bestleitung und belegte den zweiten Platz in der U20.

Als weiterer Nachwuchsathlet startet Manuel Köhler (Jahrgang 2008) in Uslar im Dreikampf und über 800 m. Im Dreikampf konnte er mit der starken Leistung von 7,6 Sekunden über 50 m, 4,30 m im Weitsprung und 41,5 m mit dem Schlagball klar den ersten Platz belegen. 3:02,8 Minuten über 800 m bedeutete den dritten Platz.