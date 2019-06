Mehr als 200 Nordic Walker erobern die Bergstadt Bad Grund

Am Sonntag fand rund um Bad Grund die dritte Station des Oberharzer Nordic aktiv Cups statt, hier die Teilnehmer der 6 km-Strecke. Auch etliche Kinder waren dabei.

Nach den positiven Wetterprognosen konnten am vergangenen Sonntag mehr als 200 Teilnehmende beim dritten Lauf des Oberharzer Nordic aktiv Cups in der Bergstadt Bad Grund verzeichnet werden. „Fünf Veranstaltungen – ein Ziel“, unter diesem Motto arbeiten das Nordic Walking-Team der Niedersächsischen Landesforsten im Weltwald Harz, der SV Viktoria Bad Grund, der SC Altenau, der SC St. Andreasberg, der SC Buntenbock und der SK Hildesheim bei dieser Veranstaltungsserie zusammen und werden dabei von den Niedersächsischen Landesforsten und der Glücksburg Consulting (GLC) und dem Kur- und Touristik-Verein Bad Grund als touristischen Vermarktern unterstützt.

Der Sportpark Teufelstal in Bad Grund erwies sich dabei mit seinen Einrichtungen wieder einmal als optimales Veranstaltungsgelände für Start und Ziel. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Landesforsten waren die drei Touren optimal präpariert und auch die Auszeichnung der Wegstrecken durch das Nordic Walking-Team der Niedersächsischen Landesforsten im Weltwald Harz fand viel Lob und Anerkennung. Die Nordic Walker reisen inzwischen weit über den südniedersächsischen Raum hinaus an. Gäste aus Bremen, Hannover, Helmstedt, Merseburg und Wolfsburg sind mittlerweile ein gewohntes Bild und bereichern die Veranstaltung.

Für jeden die richtige Tour

Bevor es auf die dei unterschiedlichen Strecken ging, erfolgte eine leichte Erwärmung im Sportpark Teufelstal. Danach war für jeden etwas dabei. Die 15-km-Tour, die anfangs über den Iberg führte, hatte reichlich Höhenmeter und forderte die sportlich versierten Nordic Walker, während die 11 km und die 6 km-Tour vor allem den Weltwald Harz im Focus hatten. Die Natur präsentierte sich dort von ihrer besten Seite und teilweise war auch noch die verspätete Rhododendronblüte zu genießen.

Die vielfältigen Landschaftseindrücke wurden noch verstärkt durch die Vitaminpause an der Waldarbeiterhütte, die wie vieles andere auch durch die Sponsoren unterstützt wurde. Während der Pause konnte man nicht nur einen fantastischen Fernblick bis ins Leinebergland genießen, sondern sich nebenbei auch noch den Stempel Nr. 129 für die Harzer Wandernadel holen. Den Tages-Sonderstempel dafür gab es zuvor schon im Sportpark Teufelstal.

Entspannen im Sportpark

Da es keine Verletzungen gab, konnte sich die Johanniter Unfallhilfe Bad Grund auf Sicherungsmaßnahmen konzentrieren, die sie zum Schutz der Nordic Walker wieder hervorragend umsetzte. Als die Teilnehmenden nach der Rückkehr ihre Urkunde in Empfang nahmen, war Entspannung angesagt im Sportpark Teufelstal bei hausgebackenem Kuchen und Bratwurst vom Harzer Roten Höhenvieh. Für zu Hause gab es noch Honig aus dem Weltwald Harz.

Weiter geht es beim Oberharzer Nordic aktiv Cup nach der Sommerpause mit den letzten beiden Veranstaltungen. Der SK Hildesheim ist am Samstag, 31. August, Gastgeber in Oderbrück. Der SC St. Andreasberg wird am Sonntag, 15. September, die Abschlussveranstaltung ausrichten, bei der es auch die Pokale für die Mehrfachteilnehmer gibt.

Weitere Infos unter www.oberharz.de/sommer/veranstaltungen-im-harz/nordic-walking-aktiv-cup.