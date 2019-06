Groß Schneen verhindert Abstieg, VfB Südharz muss runter

Am letzten Spieltag der Kreisliga hat der VfB Südharz den Klassenerhalt verpasst. Das 4:4-Remis in Seulingen reichte dem VfB nicht. Zudem gewann Groß Schneen in Dorste und sicherte sich so den Klassenerhalt. Vizemeister Rotenberg verabschiedete sich mit einem 8:2 über Petershütte II in die...