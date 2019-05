Spitzenspiele in der Frauen-Kreisliga stehen diesmal im Fokus

Im Frauenfußball richten sich die Blicke an diesem Wochenende auf die Spitzenspiele in der Kreisliga. Die Top vier der Tabelle treffen in direkten Duellen aufeinander, in beiden Partien sind Teams des Altkreises Osterode beteiligt. Die SG Wulften/Lindau ist als Tabellendritter am Samstag ab 16 Uhr...