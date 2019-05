Nachwuchs der JSG Sösetal überzeugt

Die Jugendteams der JSG Sösetal präsentierten zum Start der Rückserie anspruchsvolle Leistungen.

Für die F-Jugend der JSG Sösetal-Petershütte gab es einen 4:3-Erfolg gegen den RSV Göttingen 05 II, bei dem Lasse Dunemann (3) und Fabian Lösch für die Tore sorgten. Gegen den SC Hainberg lief es nicht ganz so rund. Am Ende stand ein 1:5, den Treffer erzielte Lasse Dunemann.

Die E-Junioren der JSG Petershütte-Sösetal schlugen in einem temporeichen Spiel den Bovender SV mit 3:2. Luca Behnke brachte die JSG aus spitzem Winkel in Führung, bevor Joscha Woiwode auf 2:0 erhöhte. Durch zwei BSV-Treffer vor der Pause entwickelte sich im zweiten Durchgang eine spannungsgeladene Partie, die Jan-Malte Koecher in der Schlussphase mit dem 3:2 entschied. Beim letzten Gegenstoß der Gäste verhinderte Keeper Tom Küster in höchster Not den erneuten Ausgleich.

Die D-Jugend der JSG Sösetal holte zwei Siege gegen die SVG Göttingen und den VfL Herzberg. Beim 2:0 gegen Göttingen trafen Lukas Schulze und Bennit Weiberg. Gegen Herzberg sorgten Phillip Schneider (2), Alex Sutormin und Lukas Schulze für den ungefährdeten 4:0-Erfolg.

Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen bauten die B-Juniorinnen der JSG Windhausen-Sösetal ihre Tabellenführung weiter aus. Viele Tore gab es dabei beim 5:3 gegen den FC Gleichen zu sehen. Es trafen Pia Binnewies (3) und Mia Walther (2). Etwas weniger Spektakel gab es beim 2:1 gegen den TSV Nesselröden durch Treffer von Kira Schreiber und Pia Binnewies.

Die B-Jugend der JSG Sösetal-Petershütte musste sich im Auswärtsspiel bei der JSG Plesse mit 1:3 geschlagen geben. Mitja-Ruben Schönfelder gelang dabei der zwischenzeitliche 1:2-Anschluss.