Der Oberharzer Nordic aktiv Cup 2019 startet Samstag

Fünf Veranstaltungen, ein Ziel – so lautet das Motto des Oberharzer Nordic aktiv Cup, der auch in diesem Jahr wieder in Altenau, Buntenbock, Bad Grund, Oderbrück und Sankt Andreasberg mit attraktiven Nordic Walking-Routen durch die Harzer Landschaft ausgetragen wird. Unter dem Dach der Glücksburg Consulting AG haben der Ski-Club Altenau und die Tourist-Information Altenau in Absprache mit den Niedersächsischen Landesforsten wieder interessante Strecken festgelegt.

Erste Station ist am Samstag, 11. Mai, Altenau. Treffpunkt auf dem Gelände Hotel 3 Bären ist um 10 Uhr. Dort wird es nach der Anmeldung auch wieder einen Tages-Sonderstempel für die Harzer Wandernadel geben. Zur Auswahl stehen vier Strecken mit Längen von 4,7 km, 8,7 km, 12,7 km und 18,7 km. Neben der bekannt guten Streckenverpflegung wird es für die Teilnehmenden auch wieder einen Gutschein für die Kristall-Saunatherme Heißer Brocken geben. Nach der Rückkehr wartet ein buntes Rahmenprogramm auf die Nordic Walker.

Die weiteren Termine sind am 26. Mai in Buntenbock, 16. Juni im Weltwald Harz Bad Grund, 31. August Oderbrück und die Abschlussveranstaltung am 15. September in Sankt Andreasberg.

Weitere Informationen unter www.oberharz.de. Die Online-Anmeldung läuft bis Donnerstag, 9. Mai.