Die Anmeldung für die BMX-Rennen ist schon offen

Zum diesjährigen BMX-Schnuppertag des RKV Pfeil Hattorf am Samstag, 29. Juni, ist die Anmeldung offen und Interessierte können sich zum BMX-Race anmelden. Am Schnuppertag kann jeder teilnehmen, der sicher auf dem Rad fährt, aber noch Anfänger im BMX-Racesport ist und diesen kennen lernen möchten. Der Schnuppertag ist für die Teilnehmer kostenlos.

Um auf der Bahn fahren zu können, wird eine Schutzkleidung vorausgesetzt. Diese muss mindestens aus langer Kleidung, also einer langen Hose und einem langärmligen Shirt, festen Schuhen, geschlossenen Handschuhen und einem Helm (möglichst Fullface) bestehen. Gefahren werden kann auf der Strecke mit einem BMX-Rad oder einem Mountainbike. Wer ein eigenes Rad hat, sollte dieses mitbringen, da Leihräder nur in geringer Stückzahl vorhanden sind. Auch Fullface-Helme und Handschuhe sind in nur kleiner Stückzahl zum Ausleihen vorhanden. Bei Kindern und Jugendlichen muss eine Aufsichtsperson anwesend sein.

BMX Track Hattorf-Cup

Im Anschluss an den Schnuppertag findet am 29. Juni der BMX Track Hattorf-Cup statt. Auch zu diesem Event können sich Schnupperfahrer und weitere Radsportinteressierte anmelden. Die Anmeldung ist auch bereits geöffnet. Bei diesem Cup kann jeder starten. Egal, ob aus den Bereichen BMX, 4X, Downhill oder Mountainbike, oder auch als reiner Freizeitradler – alle sind eingeladen, teilzunehmen. Bei dem Wettbewerb werden die Teilnehmer in unterschiedliche Klassen eingeteilt, in denen sie gemeinsam an den Start gehen. Jeweils acht Fahrer starten pro Lauf. Es werden in den Vorläufen die Finalteilnehmer ausgefahren, aus denen dann der Sieger hervorgeht.

Als Besonderheit findet auch ein Time-Trial-Contest statt. Hier gibt es keine Klasseneinteilung und jeder Fahrer geht einzeln an den Start. Für jeden Teilnehmer wird die Rundenzeit gestoppt, um daraus einen Streckenrekord zu ermitteln. Für den schnellsten Fahrer gibt es eine Sonderehrung.

Der Eintritt für alle Teilnehmer und Gäste auf der BMX-Anlage hinter dem Hattorfer Sportplatz ist kostenfrei. Lediglich für die Anmeldung zum Contest wird eine kleine Anmeldegebühr erhoben. Für das leibliche Wohl während des Schnuppertags und der anschließenden Rennen ist selbstverständlich gesorgt.