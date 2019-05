Leichtathleten starten im Jahnstadion stark in die Saison

Es war eine gelungene Bahneröffnung der LG Osterode im Jahnstadion 184 Teilnehmer waren dabei, die mit einigen persönlichen Bestleistungen und vielen guten Ergebnissen in die Saison 2019 einstiegen.

Für das Top-Ergebnis sorgte die 17-jährige Jasmina Nanette Stahl (Hannover Athletics), die über 3.000 m starke 9:57,11 Minuten lief und damit zum Vergleich im vergangenen Jahr den sechsten Platz der Deutschen Bestenliste in der U18 belegt hätte. Sie möchte sich beim Internationalen Sparkassenmeeting am 29. Mai nochmals steigern.

Auf sich alleine gestellt

Auch Jonas Just von der LG Osterode freute sich über eine neue Bestzeit in der U20. Die 5.000 m spulte er in 15:31,36 Minuten ab. Leider war er auf den letzten 1.000 Metern durch Aufgaben der Konkurrenz auf sich allein gestellt, so dass eine noch bessere Zeit durchaus möglich gewesen wäre. Sein Vereinskamerad Tizian Kirchhof sprintete bei Gegenwind als Sieger der 100 m gute 11,17 Sekunden und als Drittplatzierter über 200 m 22,72 Sekunden, in Anbetracht eines zurzeit reduzierten Trainingsumfangs erstaunlich. Es siegte hier in 22,49 Sekunden Daniel Wieczorek von der LG Braunschweig.

Die Deutsche U20-Vizemeisterin im Weitsprung, Merle Homeier vom VfL Bückeburg, hatte Pech mit den Bedingungen. Bei Dauerregen ab 15 Uhr und Gegenwind passte der Anlauf nicht, so dass kein optimaler Sprung gelang und sie mit 5,85 m zufrieden sein musste. Noch bei trockener Witterung erzielte bei der U20 Luis Grewe (VfL Eintracht Hannover) starke 6,94 m. Schnell unterwegs war über 800 m der W15 Amelie Baule (Eintracht Hildesheim), die in 2:24,86 Minuten eine persönliche Bestzeit lief.

Die beste Leistung in der Altersklasse lief Gabriele Artmann über 2000 m Hindernis. In 8:11,52 Minuten war sie vom deutschen Rekord der W45, den Elisabeth Henn mit 8:05,34 Minuten im Jahr 2005 bei den Weltmeisterschaften in San Sebastian (Spanien) aufgestellt hatte, nicht weit entfernt.

Starke LGO-Athleten

Weitere gute Leistungen boten von der LG Osterode über 100 m bei der U18 Paul Kirchhof in 11,77 Sekunden. Robin Bergmann warf den Speer in der M14 auf 31,35 m, Moritz Hartmann in der M15 auf 31,73 m. Bei der M12 sprintete Fjare Lorin Zirbus 11,08 Sekunden über 75 m und Jaron Kriebel lief die 800 m in 2:49,31 Minuten, während Jannik Just (Jahrgang 2010) in 2:49,50 Minuten seine Bestzeit nur knapp verpasste.

Erfolgreich bei der M14 war Milian Zirbus über 100 m in 12,61 Sekunden, in 12,97 Sekunden über 80 m Hürden und mit 4,89 m im Weitsprung. In der W15 zeigte Lena Morig über 3.000 m in 11:44,45 Minuten Stehvermögen, während Milena Riehn bei der W14 die 800 m in 2:41,07 Minuten etwas zu schnell anlief.

Über Sonnenschein am Vormittag freute sich der Leichtathletiknachwuchs, die ihre Drei- und Vierkämpfe absolvierten.

Die Erstplatzierten

Männlich Dreikampf

M07: Pepe Dockhorn (SV Wacker Rottleberode), 681 Pkt.

M08: Arvid Klages (MTV Förste), 529 Pkt.

M09: Jannik Just (MTV Osterode), 832 Pkt.

M10: Jan Linschmann (TKJ Sarstedt), 966 Pkt.

M11: Mohammed Al Darwisch (Deutsche Eiche Bilshausen), 1.189 Pkt.

M12: Fjare Lorin Zirbus (LG Osterode), 1.080 Pkt.

Männlich Vierkampf

M12: Fjare Lorin Zirbus (LG Osterode), 1.464 Pkt.

M14: Robin Bergmann (LG Osterode), 1.400 Pkt.

Weiblich Dreikampf

W07: Maria Panitz (SpVg Laatzen), 507 Pkt.

W08: Mia Thon (SV Wacker Rottleberode), 775 Pkt.

W09: Ida Mönnich (TSV Schwiegershausen), 941 Pkt.

W10: Maria Kreis (TV Deutsche Eiche Bilshausen), 1.030 Pkt.

W11: Emmi Wittenberg (MTV Osterode), 1.162 Pkt.

W12: Leni Linschmann (TKJ Sarstedt), 1.250 Pkt.

W13: Angelina PoppeL(LG Eichsfeld), 1.377 Pkt.

W14: Alisa Kutzleb (SV Wacker Rottleberode), 1.295 Pkt.

W15: Luisa Brämer (LG Eichsfeld), 1.326 Pkt.

Weiblich Vierkampf

W12: Judith Prensa Aupetit (LG Göttingen), 1.625 Pkt.

W13: Angelina Poppe (LG Eichsfeld), 1.745 Pkt.

W14: Alisa Kutzleb (SV Wacker Rottleberode), 1.739 Pkt.

W15: Luisa Brämer (LG Eichsfeld), 1.819 Pkt.



Alle Einzelergebnisse online unter www.lg-osterode.de.