Südharzerinnen spielen bei der U13-Meisterschaft in Emden

Emden Die U13-Mädchen des VTS nehmen an den Nordwestdeutschen Meisterschaften teil und belegen am Ende den achten Platz.

Die Volleyballgemeinschaft Emden richtete die Nordwestdeutschen Meisterschaften der weiblichen U13 im Volleyball aus. Auch die Spielerinnen des VT Südharz als Bezirksmeisterinnen der Region Braunschweig waren in Ostfriesland vertreten. Wegen des langen Anfahrtswegs reiste das Team mit den Trainerinnen Katja Böttcher und Maja Vogt und begleitet von einigen Eltern bereits am Vortag an und verbrachte an der Nordseeküste einen Teamtag.

Am nächsten Tag begann das Turnier bereits um 10 Uhr. Im ersten Spiel zeigten die Spielerinnen des SV Raspo Lathen mit überzeugenden Spielzüge dem VTS die Grenzen auf (6:25, 4:25) auf. Im nächsten Spiel der ersten Runde gegen den TV Eiche Horn Bremen mussten sich die Südharzerinnen zweimal mit 18:25 geschlagen geben.

Im weiteren Turnierverlauf mussten sich die VTS-Mädchen gegen SVG Lüneburg knapp mit 19:25 und 18:25 geschlagen geben. Zum Abschluss folgte mit dem USC Braunschweig ein bekannter Gegner, der mit 25:20 und 25:20 besiegt werden konnte. Die Spielerinnen der VTS hatten in Emden die Gelegenheit, starke Spielerinnen ihrer Altersklasse zu beobachten und Erkenntnisse daraus zu ziehen. Darüber hinaus wurde durch das gemeinsame Wochenende der Teamgeist gestärkt. VTS: Joleen Battermann, Sophie Damköhler, Marlene Melzer, Melia Köhler, Emma Böttcher, Marisa Gries, Liv Vogt.