JFV Rhume-Oder nimmt an Volkswagen Junior Masters teil

Leipzig Die D-Jugend des JFV bestreitet am Sonntag in Leipzig ihr Vorrundenturnier. Gegner sind namhafte Clubs aus dem Nordosten Deutschlands.

In diesem Jahr feiert eines der deutschlandweit größten und renommiertesten Jugendfußballturniere, das Volkswagen Junior Masters, sein 20. Jubiläum. Die D-Junioren des JFV Rhume-Oder sind in diesem Jahr dabei und versuchen, sich für die Endrunde des Turniers zu qualifizieren. Am Sonntag, 28. April, werden die jungen Fußballer ab 10 Uhr auf dem Gelände der Egidius-Braun-Sportschule in Leipzig gegen andere Mannschaften aus Nordost-Deutschland antreten. Die attraktiven Gruppengegner sind FV Dresden 06, Germania Wolfenbüttel, Bischofswerdaer FV 08, Tennis Borussia Berlin und FSV Zwickau.

In den vergangenen Jahren konnten bei den Jungen unter anderem die Juniorenmannschaften von Schalke 04, Hertha BSC und Werder Bremen das Volkswagen Junior Masters gewinnen. Auch aktuelle Profis wie die Bender-Zwillinge, Jerome Boateng, Emre Can und Julian Brandt waren schon unter den Teilnehmern.

Insgesamt finden im Rahmen des Masters deutschlandweit fünf Qualifikationsturniere statt. Die beiden Finalisten jedes Turniers werden ein aufregendes Wochenende in Wolfsburg verbringen und am Deutschlandfinale auf dem Sportgelände des VfL Wolfsburg teilnehmen. Auf die beiden Gewinnermannschaften (U15-Mädchen, U13-Jungen) wartet ein ganz besonderes Erlebnis: Ein Wochenende mit Finalbesuch bei der UEFA U21-Europameisterschaft im italienischen Udine.