Göttingen BG Göttingern unterliegt im Niedersachsen-Duell mit 76:90 (44:37). Am Ostersonntag empfangen die Veilchen die Gießen 46ers in der Sparkassen-Arena.

Veilchen kassieren in Braunschweig Derby-Niederlage

Die BG Göttingen hat trotz einer Leistungssteigerung den neunten Saisonsieg verpasst. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers verlor das Derby bei den Basketball Löwen Braunschweig 76:90 (44:37). Die mehr als 200 mitgereisten Veilchen-Fans unter den 3.590 Zuschauern in der Volkswagen Halle sahen in der ersten Hälfte eine engagierte Leistung der Göttinger. Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gastgeber, weshalb sie zu den Playoff-Kandidaten gehören. Beste Veilchen-Werfer waren Mihajlo Andric und Derek Willis mit je 16 Punkten. Für Braunschweig traf der überragende DeAndre Lansdowne am häufigsten (31 Zähler).

Die Veilchen starteten mit viel Energie in der Verteidigung, hatten aber Probleme in der Offensive. Nach rund fünf Minuten standen erst drei Zähler für die Gäste aus Göttingen auf der Anzeigetafel (3:9). Die BG kam langsam in ihren Rhythmus, doch die Braunschweiger trafen sicher von der Dreier-Linie und zogen auf 15:22 davon (9.). Bei diesem Sieben-Punkte-Rückstand blieb es bis zum Viertelende (17:24).

Veilchen kämpfen sich heran

Im zweiten Abschnitt zeigten die Veilchen weiterhin viel Einsatzwillen und kämpften sich auf 24:26 heran (14.). Nach einem Dunk von Dennis Kramer übernahmen die Gäste erstmals die Führung (30:28/16.), Willis und Kramer bauten den Vorsprung bis auf 41:33 aus (19.). In die Halbzeitpause ging die Roijakkers-Truppe mit einer 44:37-Führung.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte traf Willis zum höchsten Göttinger Vorsprung (46:37). Aber die Löwen nutzten eine anschließende Schwächephase und gingen durch einen 0:11-Lauf in Front (46:48/24.). Die Führung wechselte nun hin und her, doch die Braunschweiger bestraften dann kleine Fehler gnadenlos. Vor dem Schlussviertel zogen die Gastgeber auf 57:65 davon.

Im letzten Abschnitt hatten die Göttinger Mühe, den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen. Doch die Löwen zeigten ihre Qualität und setzten sich weiter ab (62:72/34.). Michael Stockton und Co. gaben sich nicht auf, am Ende reichte die Energie allerdings nicht mehr, um die Partie zu drehen. „Braunschweig hat verdient gewonnen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftreten meiner Mannschaft. Wenn ein Playoff-Kandidat wie Braunschweig im Spiel noch einen Extra-Schritt macht, dann sieht man, dass es schwer für uns wird. Aber wir haben alles gegeben“, sagte BG-Coach Roijakkers.

Heimspiel am Ostersonntag

Nach dem Derby in Braunschweig steht für die BG am Ostersonntag das Duell gegen Tabellennachbarn Gießen 46ers auf dem Spielplan. Ab 15 Uhr sind die Hessen zu Gast in der Sparkassen-Arena. „Gießen ist eines der besten Offensiv-Teams der Liga. Sie haben viele Spieler, die zum Matchwinner avancieren können“, sagt Roijakkers.

Die 46ers haben bereits elf Siege auf dem Konto und somit einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze, die vergangenen sieben Partien verloren die Hessen jedoch. In Center John Bryant hat der Veilchen-Gegner den besten Punktesammler (20,6 Zähler) und den besten Rebounder (10,7) der Liga in seinen Reihen. Kein BBL-Team erzielt mehr Punkte als die 46ers – rund 91 Zähler im Schnitt. Allerdings lassen die Hessen aufgrund ihrer Spielweise auch rund 94 Punkte pro Partie zu.