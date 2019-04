SV Lerbach trifft im Harzduell auf Viktoria Bad Grund

In der 1. Kreisklasse Nord steht am Osterwochenende nur ein Nachholspiel auf dem Plan. Am Ostermontag empfängt der SV Lerbach ab 15 Uhr den SV Viktoria Bad Grund zum Harzduell. Die Hausherren liegen als Zehnter zwar sieben Punkte hinter dem Siebten aus Bad Grund zurück, die aktuelle Form spricht...