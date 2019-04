Volleyballer des SuS Tettenborn sind dank Satzquotient Meister

Großer Jubel bei den Volleyball-Herren des SuS Tettenborn. In einem Herzschlagfinale sichert sich das Team am letzten Spieltag den Meistertitel in der Bezirksklasse Südniedersachsen. Am Ende entschied ein einziger Satz über die Meisterschaft. Die Ausgangssituation vor dem letzten Spieltag war...