SV Lerbach macht gegen VfL Herzberg das halbe Dutzend voll

Osterode In der 1. Kreisklasse Nord gibt es für die Altkreis-Teams wenig zu jubeln. Nur Lerbach holt im direkten Duell mit Herzberg drei Punkte.

Wenig zu jubeln hatten die heimischen Fußball-Teams in der 1. Kreisklasse Nord. Nur der SV Lerbach durfte sich im Altkreis-Duell gegen den VfL 08 Herzberg über einen Sieg freuen, ansonsten setzte es durch die Bank Niederlagen.

SV Lerbach - VfL 08 Herzberg 6:3 (2:0). Viel Spektakel bekamen die Zuschauer in Lerbach geboten. Sebastian Müller (18.), Martin Dauben (27./Elfmeter) sowie Tobias Rott mit einem Doppelschlag (48. und 49.) sorgten für eine scheinbar sichere 4:0-Führung. Fabian Schönemann (68. und 79.) und Max Steffahn (72.) brachten die Gäste aber auf 4:3 heran. In der Schlussphase sah Gästekeeper Gabriel Becker nach einer Notbremse Rot, den fälligen Elfmeter verwandelte Dauben (89.). Ein weiterer Herzberger erhielt wegen Meckerns die Ampelkarte, ehe Velislan Getov in der Nachspielzeit den 6:3-Endstand erzielte.

SG Pferdeberg - FC Merkur Hattorf 2:0 (1:0). „Wir haben es nicht geschafft, unsere Ausfälle zu kompensieren“, berichtete Merkur-Trainer Thomas Besteck. Unter anderem musste er auf seinen Top-Torjäger Jannik Rogge verzichten. Kurz vor der Pause brachte Lukas Wendland die Gastgeber in Front (43.), nach dem Seitenwechsel machte Robert Mühlhaus für die SG alles klar (59.).

SC Eichsfeld - SV Viktoria Bad Grund 4:3 (2:3). 30 Minuten sah es richtig gut für die Bergstädter aus. Melvin Kelp brachte die Gäste in Führung (10.), auch auf den Ausgleich von Kim Lichtenberg (14.) hatte die Viktoria passende Antworten parat. Timo Blunck (17.) und Joshua Nottbohm (28.) sorgten für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Noch vor der Pause verkürzte Lichtenberg jedoch für die Eichsfelder. Nach dem Seitenwechsel spielte fast nur noch der Gastgeber und wurde schließlich belohnt. Kevin Kunze markierte den Ausgleich (76.), Marcel Bömeke gelang sehenswert das Siegtor für den SCE (83.).

TSV Eintracht Wulften - TSV Ebergötzen 0:1 (0:1). Eine bittere Niederlage im Abstiegskampf kassierte die Wulftener Eintracht. Die Gäste waren vor der Pause das bessere Team und gingen durch einen Elfmeter von Tilo Ronnenberg in Front (31.). In Hälfte zwei wurde Wulften stärker, fand aber keine Lücken in der gegnerischen Deckung.

TSV Nesselröden - FC Eisdorf 1:0 (0:0). Die Eisdorfer verkauften sich beim Spitzenreiter sehr stark, mussten die Heimreise aber trotzdem ohne Punkte im Gepäck antreten. Jonas Leineweber gelang in der 67. Minute der goldene Treffer für den Tabellenführer.

SV Förste - FC Seebern 0:2 (0:1). Eine Heimniederlage kassierte der SV Förste, und das durchaus verdient, wie Trainer Ralph Körber fand: „Wir waren selber zu ungefährlich, Seebern hatte mehr Chancen und hat konzentriert verteidigt.“ Schon vor dem 0:1 musste SV-Keeper Christian Bergmann mehrmals eingreifen, bei einem Weitschuss von Nils Rudolph war er jedoch machtlos (41.). Zwar blieb es in Hälfte zwei knapp, Förste fehlte jedoch der Zug zum Tor. Ein Eigentor besiegelte schließlich die 0:2-Niederlage (80.).