Wacker Nordhausen geht bei Germania Halberstadt 0:5 unter

Eine bittere 0:5 (0:2)-Klatsche kassierte der FSV Wacker 90 Nordhausen in der Fußball-Regionalliga Nordost. Im Harzderby beim VfB Germania Halberstadt gingen die Rolandstädter förmlich unter.

Die Nordharzer erwischten vor rund 650 Zuschauern einen Traumstart, schon nach vier Minuten hatte Dennis Blaser getroffen. Dass Wacker einen gebrauchten Tag erwischt hatte, zeigte sich in der 13. Minute. Nils Pichinot hatte eigentlich einen Elfmeter verwandelt, der Strafstoß musste jedoch wiederholt werden. Beim zweiten Versuch scheiterte der Nordhäuser an Halberstadts Schlussmann Fabian Guderitz. Stattdessen legte Lucas Surek für die Hausherren nach (20.). Wacker war in der Folge zwar um Struktur bemüht, agierte jedoch wenig zwingend.

In der Pause wechselte Nordhausen doppelt, am Spielgeschehen änderte das jedoch wenig. Stattdessen legte Halberstadt schon in der 49. Minute das 3:0 nach, nach einem Pfostenschuss verwertete Denis Jäpel den Abpraller. Die Hausherren spielten sich danach fast schon in einen Rausch, Surek erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:0 (63.). Damit nicht genug, per Elfmeter schraubte Blaser das Ergebnis weiter in die Höhe (70.). Erst in der Schlussphase kamen auch die Nordhäuser noch einmal zu Chancen, konnten jedoch keine Ergebniskosmetik betreiben. Bei der besten Gelegenheit setzte Christoph Göbel den Ball an die Latte (87.).

Wacker verpasste durch die Niederlage den Sprung auf Tabellenplatz drei, während Halberstadt als Achter den Klassenerhalt praktisch sicher haben dürfte.