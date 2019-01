Alpinisten genießen am Hexenritt perfekte Bedingungen

Am vergangenen Wochenende hatte der SC Bad Grund zu den Niedersächsischen und Norddeutschen Meisterschaften im Slalom am Wurmberg eingeladen. Die Rennen wurden als DSV- und Schüler-Punkterennen ausgerichtet, somit war die Veranstaltung auf der anspruchsvollen FIS-Rennstrecke Hexenritt auch für Teilnehmer anderer Landesverbände sehr interessant, waren doch wertvolle Ranglistenpunkte zu vergeben.

Mehr als 150 Starter fanden sich an beiden Tagen bei traumhaftem Winterwetter in Braunlage ein, vor allem die Nachbarverbände aus Sachsen, Thüringen, Hessen und Nordrhein-Westfalen waren stark vertreten, aber auch Rennläufer aus Bayern kamen in den Harz. Der SC Bad Grund mit Unterstützung der Wurmberg-Seilbahn präsentierte eine hervorragend präparierte Piste auf Weltcup Niveau und sorgte mit seinen 30 Helfern für die gewohnt professionelle Durchführen der Rennen.

Gäste haben Nase vorn

Die Niedersächsischen Meisterschaften am Samstagmorgen begannen mit den Kindern der Klassen U10/12. Es siegte Natalie Menke vom SK Winterberg vor Romy Bovelet (Snowteam Neuss). Liv Greten (SC Springe) wurde vierte und damit Norddeutsche Meisterin, den Vizetitel sicherte sich Nike Kistner vom SC Bad Grund.

Bei den Jungs ging die starke Trainingsgruppe von Verbandstrainer Karsten Wagner geschlossen an den Start. Kilian Wagner, Mats Raake und Martin Geogiev rechneten sich Chancen aus. Nach Ausfällen von Wagner und Raake schien der Weg frei für Georgiev (SC Bad Grund), doch Gregor Zöckeler (SC Arheiligen) fuhr stark und verwies ihn auf Rang zwei, welcher aber den Norddeutschen Titel bedeutete.

Im Schülerpunkterennen der Altersklassen U14/16 kündigte die Startliste ein hochklassig besetztes Rennen an, den norddeutschen Starterinnen um Annika Röbbel (SC Bad Grund) stand große Konkurrenz gegenüber. Röbbel fuhr einen ganz starken ersten Lauf und übernahm 15 Hundertstel vor der überraschend starken Luise Zimmermann (SSV Erfurt) Platz eins. Leider konnten sie diesen Vorsprung knapp nicht halten, wurde aber Zweite und damit Norddeutsche Meisterin. Dritte in der Norddeutschen Wertung wurde Mia-Liv Daske (LSKW Bad Lauterberg).

Lauterberger ärgert Favoriten

Bei den männlichen Schülern sollte der Sieg nur über den Sachsen Cedric Grünert (Einsiedel) und den Berliner David Unger gehen, aber Finn-Jona Daske vom LSKW Bad Lauterberg wollte den Heimvorteil nutzen und ging hochmotiviert zu Werke. Nach dem ersten Lauf führte Unger hauchdünn vor Grünert, Daske lag in aussichtsreicher Position. Im zweiten Lauf gelang Grünert ein Traumlauf zum Sieg, Daske fiel nach technischem Fehler auf Rang neun zurück, sicherte sich aber den Norddeutschen Titel.

In der Damen-Konkurrenz führte kein Weg an der deutschen Top 50-Fahrerin Jill Paland (ASC Krefeld) vorbei, die beiden Slalom -Spezialistinnen Jasmin Janosch (SC St. Andreasberg) und Jana Klostermeyer (SC Bad Grund) schenkten ihr den aber Sieg nicht. Paland spielte ihre technische Stärke aus und siegte mit zwei Bestzeiten vor den beiden Harzern, die damit den Norddeutschen Titel und Vizetitel erreichten.

Der Herrenwettbewerb wartete mit den beiden DSV-Läufern Torsten Oehme (SC Bad Grund) und Felix Berthel (ASC Oberwiesenthal) auf. Gespannt durfte man auch auf den Bad Grunder Karl Biermann und Lokalmatador Christian Röttger (WSV Braunlage) sein, befinden sich beide aufgrund von Ausbildung und Studium nahezu außerhalb jeglichen Trainings. Oehme spielte im ersten Lauf seine ganze Routine aus und führte eine halbe Sekunde vor Nils Nuckelt (Einsiedel) und mit einer knappen Sekunde vor Berthel und Biermann. Das Duo attackierte im zweiten Durchgang, trotz Laufbestzeit reichte es für Biermann aber nur zu Rang zwei, Berthel kam auf Rang drei. Oehme hielt die Spitzenposition mit einem kontrollierten Lauf und sicherte sich den Norddeutschen Titel vor Biermann und Röttger.

Kampf um den Titel

Am Sonntag ging es dann um die Niedersächsischen Titel. Bei den Kinder U10/12 weiblich war Romy Bovelet nicht zu schlagen, sie sicherte sich vor der stark verbesserten Liv Greten den Sieg. Bei den Jungs wurde wieder angegriffen, Kilian Wagner fuhr Bestzeit knapp vor Mats Raake (beide Bad Grund). Der anspruchsvolle Kurs zollte seinen Tribut und einige Läufer schieden aus. So ging der Sieg und Niedersächsische Titel an Raake.

Die weiblichen Schüler U14/16 sollten es spannend machen, zwar fuhr Annika Röbbel souveräne Bestzeit, aber innerhalb einer Sekunde knapp dahinter befanden sich gleich fünf Läuferinnen. Doch Röbbel zeigte keine Nerven und fuhr das Rennen und den Landesmeistertitel nach Haus. Vizemeisterin wurde Mia-Liv Daske (LSKW Bad Lauterberg) vor Clara Gaedicke aus Bad Grund. Bei den Schülern konnte Cedric Grünert den Sieg nicht wiederholen, nach Laufbestzeit im ersten Durchgang patzte er und der Weg für Paul Schulze/Einsiedel war frei. Souverän siegte er vor Linus Grüner und Robert Wiegand (beide SSV Erfurt). Denkbar knapp fuhr Finn-Jona Daske mit 0,05 Sekunden Rückstand an Platz drei vorbei, sicherte sich aber den Landesmeistertitel.

Paland dominiert erneut

Den Damenwettbewerb dominierte erneut Jill Paland und siegte deutlich vor Milena Wiegand (Erfurt), die direkt vom internationalen FIS-Rennen aus Schöneck in den Harz kam. Platz drei und damit der Landesmeistertitel ging an Jana Klostermeyer, der Vizetitel an Marie Schubert (Bad Grund). Bei den Herren sollte es wieder eng werden, nach dem ersten Lauf führte Berthel knapp vor Oehme und Biermann. Durch einen Einfädler schied Berthel in Durchgang zwei aus, Oehme siegt vor Biermann, die damit Landesmeister und Vizemeister im Slalom wurden.

Das Fazit von NSV-Sportwart Henning Roebbel fiel durchweg positiv aus. „Einen Alpin-Wettkampf in dieser Größenordnung und Qualität hat der Harz schon Jahrzehnte nicht mehrt erlebt. Der Harz ist bereit für höhere Aufgaben, vielleicht ein internationales FIS-Rennen oder einen Deutschen-Schüler-Cup“, sagte er.

Alle Ergebnisse der Meisterschaften unter www.rennmeldung.de