Damen des TTC GW Herzberg legen gleich wieder gut los

Für die meisten Herzberger Tischtennis-Mannschaften hat inzwischen die Rückrunde begonnen. Lediglich die erste Herrenmannschaft muss sich noch etwas gedulden und wird ihr erstes Spiel in der Bezirksklasse erst Anfang Februar bestreiten.

Die Damen in der Bezirksoberliga haben einen guten Einstieg in die Rückrunde hingelegt. Mit einem deutlichen 8:1-Sieg über den SC Güntersen in eigener Halle waren Jessica Wills, Manuela Schwark, Laura Vollbrecht und Ronja Recht vollauf zufrieden. Nur Vollbrecht musste sich einmal geschlagen geben, während Schwark die gegnerische Nummer eins mit 11:9 im fünften Satz bezwang.

Niederlagen für die zweiten Damen

Weniger rund läuft es nach wie vor bei der zweiten Damenmannschaft des TTC. Aus den beiden ersten Spielen gegen den TSV Seulingen (2:8) und TTK Gittelde-Teichhütte (4:8) konnten in der Bezirksliga nur einzelne Spiele gewonnen werden, vom Punkterfolg war das Team leider weit entfernt.

Die zweite Herrenmannschaft mit Michel Kümmel, Jörg Zupke, Stefan Sommer und Raja Schrader holte in der Kreisliga beim Auswärtsspiel beim direkten Tabellennachbarn TTK Gittelde-Teichhütte immerhin einen Punkt. Nach der ersten Runde sah es mit 4:2 noch recht gut für die Welfenstädter aus, die Gastgeber verbuchten jedoch später außer erneut zwei Einzeln auch beide Schlussdoppel, so dass es zum 6:6-Remis kam.

Gemäß der Wettspielordnung absolvierten die fünfte und sechste Mannschaft ihre erste Begegnung in der 4. Kreisklasse gegeneinander. Die neuformierte fünfte Mannschaft mit Ralf Kellner, Petra Kuhn, Manfred Becker und Daniel Sattler gewann glatt mit 7:0.

Mädchen besiegen SG Rhume

Die Mädchenmannschaft empfing die SG Rhume in der Nicolaihalle. Das Endergebnis von 10:0 liest sich deutlich, etliche Sätze mussten aber erst in der Verlängerung entschieden werden. Die Krönung war dabei der letzte Satz des Doppels von Alina Weber/Celine Tramowski, der erst mit 21:19 gewonnen wurde und so manchen Betreuer an alte Zeiten und das alte Spielsystem erinnerte.

Ein wenig kurios endete das Spiel der zweiten Herzberger Jugendmannschaft gegen Torpedo Göttingen. Mit 6:4 entschieden die Harzer die Partie für sich, bei den ausgezählten Bällen hatten die Göttinger allerdings mit 370:358 die Nase vorn.

Die dritte Jugend des TTC trat in Hörden bei der dritten Mannschaft in der Mehrzweckhalle an und reiste mit einem 7:3-Sieg nach Hause. Maxim Ruder, Niels Vogt, Leon Sauer und Danny Moor lagen lange Zeit mit den Gastgebern gleichauf, konnten aber nach einem 3:3-Zwischenstand alle Einzel für sich entscheiden.