Hattorf Die Damen des TTC Grün-Weiß gewinnen in Esplingerode mit 8:3, scheiden allerdings im Regionspokal aus. Die zweite Jugend erkämpft sich einen Punkt.

Hattorfer Tischtennis-Teams starten in die Rückrunde

Das erfolgreiche Neu-Jahr-Turnier ist gerade vorbei, da gehen die ersten Tischtennis-Teams des TTC GW Hattorf schon wieder auf Punktejagd in der beginnenden Rückrunde.

Dies ist der zweiten Jugend gleich gut gelungen mit ihrem ersten Punktgewinn beim TV Bilshausen II. Dabei bewies die junge Mannschaft starke Nerven und gab sich nie geschlagen, obwohl sie von Beginn an einem Rückstand hinterher laufen musste. Clemens Geike/Marlon Kneistler besorgten das 1:1 nach den Doppeln, woraufhin ein Doppelschlag der Gastgeber folgte. Kneistler gelang der Anschluss zum 2:3, danach war es Laura Pejril, die besagte Nervenstärke und Willen in ihrem Einzel bewies: Nach verlorenem ersten Satz verkürzte sie mit 12:10, 12:10 und 15:13 zum 3:4. Als sich Bilshausen mit dem 5:3 zwei Matchbälle erspielte, hielt zunächst Geike toll dagegen, danach war es der gut aufgelegte Kneistler, der das 5:5-Unentschieden perfekt machte. Auch wenn im nächsten Spiel gegen den SV Obernfeld beim 0:10 nicht viel zu holen war, so ist die Entwicklung des Nachwuchses doch deutlich positiv.

Damen mit Sieg und Niederlage

Umgekehrt lief der Auftakt bei den Damen: Sie bestritten den Rückrundenstart zunächst im Regionspokal gegen den höherklassigen TTV Geismar II aus der Bezirksoberliga. Martina Kretschmer siegte im ersten Spiel, nach einer folgenden Fünfsatz-Niederlage übernahmen jedoch die Gäste die Kontrolle. Punkt für Punkt holte sich Geismar und zog mit 4:1 in die nächste Runde ein. In der Bezirksliga profitierten die Grün-Weißen von einem Ausfall beim gastgebenden TTC Esplingerode und einer starken Teamleistung. Ein Sieg über die volle Satzdistanz von Desireé Fürst brachte die erste Hattorfer Führung zum 2:1, Sigrid Rusteberg siegte zum 3:2. Erneut Fürst sowie Anna Böttcher hielten ihre Farben auf Kurs, ehe Martina Kretschmer am Ende den Deckel drauf machte durch ihren Spielgewinn zum 8:3.

Einen schweren Brocken bekam die fünften Herren der Hattorfer in der 2. Kreisklasse zum Start vor die Brust: Mit dem TTC Osterhagen III trat der Tabellenzweite im Dorfgemeinschaftshaus an mit dem festen Willen, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Am Anfang konnten die Gastgeber noch mithalten, verpassten durch eine Fünfsatz-Niederlage den 1:1-Ausgleich nur denkbar knapp. Danach aber spielten die Gäste souverän auf und nahmen durch ein 7:0 letztlich beide Punkte mit auf den Heimweg.