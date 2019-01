Verteidiger Anton Barrein verlässt die Harzer Falken

Nachdem die Harzer Falken mit Wladislaw Baumgardt einen jungen Verteidiger als Neuzugang präsentieren konnten, musste der Braunlager Eishockey-Oberligist auch einen Abgang verzeichnen. Defensivmann Anton Barrein wird die Falken verlassen, Spieler und Verein haben einen Auflösungsvertrag geschlossen.

Barrein, der erst im Sommer kurz vor der Saison als Neuzugang verpflichtet werden konnte, muss den Anforderungen seiner Abschlussprüfungen im Jurastudium, verbunden mit den regelmäßigen Fahrten in den Harz von seiner Heimat Hannover aus, sowie dem engen Oberliga-Spielplan an den Wochenenden Tribut zollen. Letztlich konnte der 24-Jährige die Doppelbelastung nicht mehr zu 100 Prozent stemmen. „Eine Entscheidung pro beruflicher Zukunft, die absolut nachvollziehbar ist“, erklärt Falken-Pressesprecher Steffen Heister. „Wir bedanken uns bei Anton für seinen Einsatz und seine tadellose Einstellung auch neben dem Eis und wünschen ihm für seinen beruflichen und privaten Werdegang alles Gute“, so Heister weiter.