Scharzfelder Turn-Senioren halten sich fit

Fortwährend wird in den Medien auf die Wichtigkeit richtiger und gesunder Ernährung sowie ausreichend sportliche Betätigung in jedem Lebensalter hingewiesen – also auch für Senioren. Die Senioren-Herrengruppe des TV Guts Muths Scharzfeld, ab dem Alter von etwa 60 Jahren, trifft sich regelmäßig am...