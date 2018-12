Silvesterlauf der LG Eichsfeld führt um den Seeburger See

Am 31. Dezember bietet sich im Eichsfeld wieder die Gelegenheit, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Am Silvestertag findet bereits zum 19. Mal der Volksbank Mitte-Silvesterlauf Rund um den Seeburger See statt. Wie in den Vorjahren führt die Strecke durch die einzigartige Landschaft des Naturschutz- und Erholungsgebietes.

Ausrichter ist die LG Eichsfeld, Start und Ziel befinden sich an der Mehrzweckhalle in Bernshausen. Als erstes wird um 13 Uhr der 5 km-Lauf gestartet, teilnehmen können alle Läufer des Jahrgangs 2008 und älter. Die Nordic Walker begeben sich direkt im Anschluss auf die gleiche Strecke. Um 14.10 Uhr sind die jüngeren Sportler gefordert, der Schülerlauf über 1.000 Meter ist ab Jahrgang 2003 und jünger ausgeschrieben. Den Abschluss bildet um 14.30 Uhr der 10 km-Lauf für die Jahrgänge 2002 und älter.

Winterliche Verhältnisse möglich

Die Strecke wird durch die Feuerwehr Bernshausen gesichert. Der Sanitätsdienst wird durch das DRK Duderstadt übernommen. Bei einem Wintereinbruch wird vom Veranstalter versucht, die Laufstrecke so gut wie möglich zu räumen. Trotzdem sollte sich jeder Teilnehmer auf winterliche Laufverhältnisse einstellen und diese bei der Wahl seiner Laufausrüstung und seinem Verhalten während des Laufens berücksichtigen.

Im Anschluss an das Laufen können sich die Teilnehmer mit Kaffee und Kuchen von der Lebenshilfe Duderstadt oder einer Bratwurst und Glühwein von der Feuerwehr Bernshausen stärken.

Anmeldungen bis zum 26. Dezember unter www.voba-mitte-silvesterlauf.de, Nachmeldungen sind nicht möglich.