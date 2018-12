May Wode aus Nienstedt schwimmt für die Bezirksauswahl

Die Nachwuchsschwimmerin May Wode aus Nienstedt startet für die Wasserfreunde Northeim und trat mit der Bezirksauswahl Braunschweig zum Wettkampf an.

May Wode (Jahrgang 2009) aus Nienstedt, die für die Wasserfreunde Northeim startet, war am Samstag mit der Bezirksauswahlmannschaft des Bezirkes Braunschweig in Hannover Lehrte dabei. Diese Schwimmveranstaltung findet einmal im Jahr im Dezember statt. Hier treten die vier Bezirke des Landesschwimmverband Niedersachsen (Hannover, Weser-Ems, Lüneburg und Braunschweig) gegeneinander an.

Jeder Bezirk schickt in den Jahrgängen 2007 bis 2009 je Strecke einen Aktiven ins Wasser, außerdem werden Staffeln geschwommen. Qualifierziert hatten sich von den Wasserfreunden Northeim sieben Aktive, krankheitsbedingt konnten jedoch nur fünf starten. Alle Schwimmer aus dem Bezirk Braunschweig, die ansonsten gegeneinander schwimmen, treten bei diesem Wettkampf gemeinsam als Mannschaft an. Das besondere ist, das man entweder schwimmt oder am Beckenrand steht und die Teamkollegen anfeuert – der Braunschweiger Auswahl ist das gut gelungen. Die Bezirksmannschaft belegte hinter den Mannschaften aus Hannover und Weser-Ems den dritten Platz.