Teilnehmer am Weihnachtsturnier des TTV Scharzfeld.

Tischtennis-Spieler lassen in Scharzfeld das Jahr ausklingen

Der TTV Scharzfeld ließ bereits zum 19. Mal das sportliche Jahr mit dem traditionellen Weihnachtspreis-Turnier ausklingen. Wie immer waren nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch befreundete Tischtennisspieler aus der Region eingeladen.

So gingen in der Einzelkonkurrenz 15 Spieler an den Start. Mal wieder konnte sich mit Thomas Beck vom TTC Lonau ein Nicht-Scharzfelder durchsetzen. Mit Dieter Deichmann auf dem zweiten Platz, gefolgt von Michael Rössig auf dem dritten Platz, vervollständigten dann aber doch zwei Spieler des TTV das Podium.

An der Doppelkonkurrenz nahmen zwölf Akteure teil. Hier erzielte das Duo Manfred Becker (TSV Wulften)/Rössig den ersten Platz vor Beck/Daniel Duda (TTV Scharzfeld). Den dritten Platz sicherten sich mit Dominik Dornieden und Simon Labuhn, beide aus der Scharzfelder Jugend, die beiden jüngsten Teilnehmer im Feld.

Nach und während des Turniers sorgten Michaela Polley und Familie für das leibliche Wohl. Der Termin für das 20. Weihnachtspreis-Turnier wurde auf den 7. Dezember 2019 festgelegt, es wurden schon erste Pläne für einen besonderen Ablauf des Jubiläum geschmiedet.