HSG-Damen spielen bei Rhumetal II

Neben den ersten Herren sind am Wochenende auch die Handball-Damen der HSG oha sowie die zweiten Herren im Einsatz. Die Damen treffen in ihrem letzten Spiel der Vorrunde der Regionsoberliga auf die HSG Rhumetal II, das Derby wird am Sonntag ab 17 Uhr in der Katlenburger Burgberghalle ausgetragen....