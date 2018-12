Cedric Meissner und das DTTB-Team starten mit klarem Sieg

Bendigo Bei der Tischtennis-Jugend-WM in Bendigo (Australien) besiegt die deutsche Auswahl in der Vorrunde Argentinien mit 3:0 und spielt um den Gruppensieg.

Perfekter Start für das Jungen-Team des DTTB bei den Jugend-Weltmeisterschaften in Australien: Deutschland besiegt in Bendigo Argentinien mit 3:0 und sammelt mit seinem guten Auftritt Selbstvertrauen für das schwere Gruppenfinale um den Viertelfinaleinzug gegen Indien, das am Montag um 2 Uhr deutscher Zeit ausgetragen wird.

Deutschlands Jungen-Quartett überzeugte gegen die Südamerikaner in allen drei Einzeln. Nachdem Argentinien zuvor den an Position fünf gesetzten Gruppenfavoriten Indien durch zwei Erfolge seines Spitzenspielers Martin Bentancort in das Schlusseinzel gezwungen hatte, ließ Deutschland gegen das an Position 13 gesetzte Team von Beginn an erst gar keine Gefahr aufkommen. Der Osteroder Jugend-Olympionike Cedric Meissner, in der zweiten Liga für TuS Celle aktiv, schaffte mit seinem 3:1-Erfolg über den starken Bentancort sofort das wichtige Break. Anschließend sorgten Kay Stumper (SV Salamander Kornwestheim) gegen Santiago Lorenzo und Daniel Rinderer gegen Leandro Fuentes mit 3:0-Erfolgen für die Entscheidung.

Meissners Sieg sehr wichtig

„Cedrics Sieg im ersten Einzel gegen Argentiniens Spitzenspieler war sehr wichtig und hat die Weichen zum Erfolg gestellt. Mit dem Auftritt der Mannschaft bin ich zufrieden. Das war zwar noch unsere Bestform, aber die Jungs haben das sehr souverän gelöst. Das erste Match in einem solchen Turnier ist immer schwierig“, sagte Bundestrainer Zhu Xiaoyong.

In der vergangenen Nacht fiel im Duell mit Indien die Entscheidung über den Einzug in das Viertelfinale, für das Titelverteidiger China, Japan, Taiwan und Frankreich gesetzt sind. Sollte die DTTB-Auswahl nicht das Viertelfinale erreichen, geht es stattdessen gegen die weiteren Zweit- und Drittplatzierten der vier Vorrundengruppen um die Plätze 9 bis 16.